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Англия
27 июля 2026, 16:36 |
213
0

Ливерпуль и МЮ нацелились на звездного универсала из Челси

За Педру Нету выстроилась очередь на трансферном рынке

27 июля 2026, 16:36 |
213
0
Ливерпуль и МЮ нацелились на звездного универсала из Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету
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26-летний вингер «Челси» и сборной Португалии Педру Нету привлек внимание сразу целого ряда известных клубов.

Сообщается, что на данный момент главными претендентами на португальца являются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Также активный интерес к игроку проявляют богатые саудовские клубы, что позволяет «Челси» завышать трансферную стоимость футболиста во время переговоров.

На ЧМ-2026 Нету был одним из ключевых игроков сборной Португалии. Он принял участие в пяти матчах команды на турнире и отметился одной голевой передачей. Педру может играть слева и справа в атаке, занимать позицию оттянутого нападающего или классической «десятки». Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро.

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Педру Нету Челси Ливерпуль Манчестер Юнайтед трансферы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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