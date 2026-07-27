Ливерпуль и МЮ нацелились на звездного универсала из Челси

26-летний вингер «Челси» и сборной Португалии Педру Нету привлек внимание сразу целого ряда известных клубов.

Сообщается, что на данный момент главными претендентами на португальца являются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Также активный интерес к игроку проявляют богатые саудовские клубы, что позволяет «Челси» завышать трансферную стоимость футболиста во время переговоров.

На ЧМ-2026 Нету был одним из ключевых игроков сборной Португалии. Он принял участие в пяти матчах команды на турнире и отметился одной голевой передачей. Педру может играть слева и справа в атаке, занимать позицию оттянутого нападающего или классической «десятки». Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро.