Чемпионат мира вызвал всплеск ставок и просмотров в Китае

Продажи ставок на отдельные матчи чемпионата мира по футболу через государственную спортивную лотерею Китая достигли 83,3 млрд юаней (11,6 млрд долларов). Несмотря на то что сборная Китая не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, интерес к турниру в стране оставался высоким.

В материковом Китае легальными являются только государственные спортивная и благотворительная лотереи. Игрокам доступны ставки на исход матча, гандикап, точный счет и количество голов, а средний возврат составляет около 73%.

По оценке ООН, объем нелегального игорного рынка Китая превышает 145 млрд долларов в год, поэтому реальные ставки китайских игроков на чемпионат мира, вероятно, были значительно выше официальной статистики.

Высокий интерес к турниру подтверждают и данные телевещания. Государственный телеканал CCTV сообщил, что трансляции чемпионата мира до финала набрали около 70 млрд просмотров, а решающий матч посмотрели 282 млн зрителей на различных платформах.

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