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  4. Борнмут после трансфера Забарного решил приобрести ещё одну звезду УПЛ
Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 07:32 |
1664
0

Борнмут после трансфера Забарного решил приобрести ещё одну звезду УПЛ

Алиссон может покинуть «Шахтер» и перейти в АПЛ

29 июля 2026, 07:32 |
1664
0
Борнмут после трансфера Забарного решил приобрести ещё одну звезду УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана
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Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации источника, за выступлениями 20-летнего футболиста внимательно следит «Борнмут».

Английский клуб анализирует прогресс бразильца и хочет сделать официальное предложение, если рыночные условия окажутся благоприятными.

Также сообщается, что «Атлетико Минейро», за который Алиссон выступал до перехода в «Шахтер», сохранил 15% экономических прав на игрока. В бразильском клубе рассчитывают получить прибыль в случае будущего трансфера футболиста в АПЛ.

Алиссон присоединился к донецкой команде в марте 2025 года и провел 38 матчей за «горняков», в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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