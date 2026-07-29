Борнмут после трансфера Забарного решил приобрести ещё одну звезду УПЛ
Алиссон может покинуть «Шахтер» и перейти в АПЛ
Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
По информации источника, за выступлениями 20-летнего футболиста внимательно следит «Борнмут».
Английский клуб анализирует прогресс бразильца и хочет сделать официальное предложение, если рыночные условия окажутся благоприятными.
Также сообщается, что «Атлетико Минейро», за который Алиссон выступал до перехода в «Шахтер», сохранил 15% экономических прав на игрока. В бразильском клубе рассчитывают получить прибыль в случае будущего трансфера футболиста в АПЛ.
Алиссон присоединился к донецкой команде в марте 2025 года и провел 38 матчей за «горняков», в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.
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