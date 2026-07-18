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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 14:27 | Обновлено 18 июля 2026, 14:43
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0

Алиссон Сантана сообщил, останется ли в Шахтере на следующий сезон

Бразильский вингер на данном этапе карьеры не планирует покидать донецкий клуб

18 июля 2026, 14:27 | Обновлено 18 июля 2026, 14:43
790
0
Алиссон Сантана сообщил, останется ли в Шахтере на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана
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Вингер донецкого «Шахтера» и бывший игрок сборной Бразилии U-20 Алиссон Сантана сообщил, что на данном этапе карьеры не собирается покидать чемпионат Украины:

– Фигурировала информация о конкретных предложениях от английских клубов. Как ты и твое окружение реагируете на астрономические суммы в инфопространстве?

– На самом деле меня не вдохновляют подобные цифры – я просто настраиваюсь и делаю все, чтобы провести очередной качественный сезон в «Шахтере». Если концентрироваться на подобных слухах и околофутбольных разговорах, то банально засорю себе голову и потеряю тонус, а это то, чего хотел бы меньше всего.

Хочу расти, эволюционировать в футбольном плане на своем текущем месте, где меня все устраивает. Уверен, что могу приносить пользу «Шахтеру», и так же клуб может дать многое для моего роста.

Сейчас хочу провести качественный сезон в составе донецкого коллектива, отличиться как можно большим количеством забитых мячей и голевых передач, приносить радость от футбола, – признался Сантана.

Алиссон присоединился к донецкой команде в марте 2025 года и провел 38 матчей за «горняков», в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.

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чемпионат Украины по футболу Английская Премьер-лига Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Алиссон Сантана
Николай Тытюк Источник: Sportarena
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