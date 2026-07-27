Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить

По информации известного итальянского инсайдера Николо Скиры, форвард сборной Украины Артем Довбик переходит в Болонью на правах аренды до конца сезона.

Однако римский клуб будет платить часть от зарплаты Артема в 3,5 млн евро.

Интересно, что авторитетный ресурс La Gazzetta dello Sport указывает зарплату игрока сборной Украины в размере 3,8 млн евро.

Артем в минувшем сезоне не сумел стать ведущим бомбардиром римской команды, а вторую часть чемпионата пропустил из-за тяжелой травы ноги.

Довбик в прошлом сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах.