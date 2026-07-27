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Италия
27 июля 2026, 16:15 | Обновлено 27 июля 2026, 16:43
3499
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Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить

Рома и Болонья покроют 3,5 млн евро

27 июля 2026, 16:15 | Обновлено 27 июля 2026, 16:43
3499
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Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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По информации известного итальянского инсайдера Николо Скиры, форвард сборной Украины Артем Довбик переходит в Болонью на правах аренды до конца сезона.

Однако римский клуб будет платить часть от зарплаты Артема в 3,5 млн евро.

Интересно, что авторитетный ресурс La Gazzetta dello Sport указывает зарплату игрока сборной Украины в размере 3,8 млн евро.

Артем в минувшем сезоне не сумел стать ведущим бомбардиром римской команды, а вторую часть чемпионата пропустил из-за тяжелой травы ноги.

Довбик в прошлом сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

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Артем Довбик Рома Рим Болонья трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: Николо Скира
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От вже фартить чуваку...ніякий ,а бабок отримує,що ніколи і не мріяв !!
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