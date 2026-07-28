Известный клуб Ла Лиги нацелился на игрока Динамо. Случилось непредвиденное

Испанский «Депортиво» всерьёз рассматривал возможность подписания защитника киевского «Динамо» Константина Вивчаренко.

По информации источника, клуб из Ла-Коруньи активно работал над переходом украинского футболиста и был готов воспользоваться пунктом о выкупе, прописанным в контракте игрока.

Однако осуществить трансфер в ближайшее время не удалось. Главным препятствием стала травма Константина Вивчаренко, из-за которой испанская сторона была вынуждена приостановить свои планы по переходу.

В сезоне 2025/26 левый защитник провел 29 матчей за «Динамо» во всех турнирах, записав на свой счет четыре голевые передачи.