Известный клуб Ла Лиги нацелился на игрока Динамо. Случилось непредвиденное
Вивчаренко мог перейти в «Депортиво», но получил травму
Испанский «Депортиво» всерьёз рассматривал возможность подписания защитника киевского «Динамо» Константина Вивчаренко.
По информации источника, клуб из Ла-Коруньи активно работал над переходом украинского футболиста и был готов воспользоваться пунктом о выкупе, прописанным в контракте игрока.
Однако осуществить трансфер в ближайшее время не удалось. Главным препятствием стала травма Константина Вивчаренко, из-за которой испанская сторона была вынуждена приостановить свои планы по переходу.
В сезоне 2025/26 левый защитник провел 29 матчей за «Динамо» во всех турнирах, записав на свой счет четыре голевые передачи.
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