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Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 23:42 |
898
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Известный клуб Ла Лиги нацелился на игрока Динамо. Случилось непредвиденное

Вивчаренко мог перейти в «Депортиво», но получил травму

28 июля 2026, 23:42 |
898
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Известный клуб Ла Лиги нацелился на игрока Динамо. Случилось непредвиденное
Getty Images/Global Images Ukraine. Костянтин Вивчаренко
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Испанский «Депортиво» всерьёз рассматривал возможность подписания защитника киевского «Динамо» Константина Вивчаренко.

По информации источника, клуб из Ла-Коруньи активно работал над переходом украинского футболиста и был готов воспользоваться пунктом о выкупе, прописанным в контракте игрока.

Однако осуществить трансфер в ближайшее время не удалось. Главным препятствием стала травма Константина Вивчаренко, из-за которой испанская сторона была вынуждена приостановить свои планы по переходу.

В сезоне 2025/26 левый защитник провел 29 матчей за «Динамо» во всех турнирах, записав на свой счет четыре голевые передачи.

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Константин Вивчаренко трансферы Ла Лиги трансферы Динамо Киев Депортиво ла Гуайра травма
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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Комментарии 1
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Якби була можливість продати Вівчаренка в Депортіво , його б берегли від травм та на поле навряд чи випускали . Так що це чергова фейкова новина про гравців Динамо на цьому сайті.
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