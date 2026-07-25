Ключевой футболист намерен вскоре вернуться в состав Динамо
Вивчаренко успешно прооперировали
Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко перенес операцию из-за травмы колена, полученной в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27 против румынской «Университати Клуж».
Об этом 24-летний футболист сообщил в своих социальных сетях. Вивчаренко не уточнил сроки восстановления, но заверил болельщиков, что планирует как можно скорее вернуться на поле.
«Операция завершена, скоро вернусь», – написал игрок.
В сезоне 2025/26 левый защитник провел 29 матчей за «Динамо» во всех турнирах, записав на свой счет четыре голевые передачи.
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