Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аренда с правом выкупа. Ливерпуль начал переговоры с ПСЖ по Забарному
Англия
27 июля 2026, 14:00 |
1395
1

Аренда с правом выкупа. Ливерпуль начал переговоры с ПСЖ по Забарному

Тренер «мерсисайдцев» хорошо знает украинца

27 июля 2026, 14:00 |
1395
1 Comments
Аренда с правом выкупа. Ливерпуль начал переговоры с ПСЖ по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Ливерпуль» уже давно ведет переговоры с ПСЖ по поводу трансфера защитника сборной Украины Ильи Забарного.

Сообщается, что несколько недель назад в Париж приезжал спортивный директор мерсисайдцев Ричард Хьюз, который вел переговоры с руководством парижан о переходе украинца и вингера Брэдли Баркола. Забарного хотят взять в аренду с правом выкупа, а француза выкупить сразу.

Сам Илья открыт для трансфера. Нынешний тренер «Ливерпуля» Андони Ираола работал с ним в «Борнмуте». Англичане готовы ускорить переговоры в любой момент, когда появится такая возможность. Кроме того, за ситуацией следит «Челси», который также ищет усиление в центре обороны.

Контракт украинца с ПСЖ рассчитан до лета 2030 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

По теме:
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Лишь бы не в Барселону. Атлетико готов продать Альвареса в ПСЖ
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Илья Забарный ПСЖ Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Брэдли Баркола трансферы Андони Ираола
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Бокс | 27 июля 2026, 03:37 13
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!

Украинский боксер отключил свет опытному сопернику за несколько секунд до завершения боя

Четыре игрока Буковины не сыграют в первом туре УПЛ против ЛНЗ
Футбол | 27 июля 2026, 13:53 0
Четыре игрока Буковины не сыграют в первом туре УПЛ против ЛНЗ
Четыре игрока Буковины не сыграют в первом туре УПЛ против ЛНЗ

Черновицкая команда 28 июля начинает подготовку к поединку с ЛНЗ

Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Футбол | 27.07.2026, 14:33
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Бокс | 27.07.2026, 10:12
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Футбол | 27.07.2026, 08:20
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
це підвищення в карєрі чи навпаки
Ответить
0
Популярные новости
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
26.07.2026, 02:27 10
Футбол
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
25.07.2026, 08:47 8
Бокс
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
27.07.2026, 02:32
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
26.07.2026, 07:02 10
Футбол
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
26.07.2026, 11:22 19
Футбол
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем