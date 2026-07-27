Аренда с правом выкупа. Ливерпуль начал переговоры с ПСЖ по Забарному

«Ливерпуль» уже давно ведет переговоры с ПСЖ по поводу трансфера защитника сборной Украины Ильи Забарного.

Сообщается, что несколько недель назад в Париж приезжал спортивный директор мерсисайдцев Ричард Хьюз, который вел переговоры с руководством парижан о переходе украинца и вингера Брэдли Баркола. Забарного хотят взять в аренду с правом выкупа, а француза выкупить сразу.

Сам Илья открыт для трансфера. Нынешний тренер «Ливерпуля» Андони Ираола работал с ним в «Борнмуте». Англичане готовы ускорить переговоры в любой момент, когда появится такая возможность. Кроме того, за ситуацией следит «Челси», который также ищет усиление в центре обороны.

Контракт украинца с ПСЖ рассчитан до лета 2030 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.