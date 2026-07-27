Лига наций27 июля 2026, 14:53 | Обновлено 27 июля 2026, 14:56
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Куртуа просит большую уступку. Вратарь готов покинуть команду
Тибо может закончить со сборной Бельгии
27 июля 2026, 14:53 | Обновлено 27 июля 2026, 14:56
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Вратарь Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа не знает, останется ли в национальной команде при новом тренере Марке ван Боммеле.
Игрок хотел бы играть в отборе на Евро-2028, но желает пропустить Лигу наций. Если ему пойдут на такую уступку, то Куртуа останется в сборной.
«Мне нужно поговорить с ван Боммелем. Я хочу продолжать играть за сборную, но мне бы хотелось отдохнуть во время Лиги наций. Надеюсь, мы сможем договориться», – сказал Куртуа.
Кипер провел за сборную 115 матчей.
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