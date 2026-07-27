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Лига наций
27 июля 2026, 14:53 | Обновлено 27 июля 2026, 14:56
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Куртуа просит большую уступку. Вратарь готов покинуть команду

Тибо может закончить со сборной Бельгии

27 июля 2026, 14:53 | Обновлено 27 июля 2026, 14:56
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Куртуа просит большую уступку. Вратарь готов покинуть команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Вратарь Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа не знает, останется ли в национальной команде при новом тренере Марке ван Боммеле.

Игрок хотел бы играть в отборе на Евро-2028, но желает пропустить Лигу наций. Если ему пойдут на такую уступку, то Куртуа останется в сборной.

«Мне нужно поговорить с ван Боммелем. Я хочу продолжать играть за сборную, но мне бы хотелось отдохнуть во время Лиги наций. Надеюсь, мы сможем договориться», – сказал Куртуа.

Кипер провел за сборную 115 матчей.

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сборная Бельгии по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа
Иван Зинченко Источник: Reuters
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