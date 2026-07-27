Куртуа просит большую уступку. Вратарь готов покинуть команду

Вратарь Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа не знает, останется ли в национальной команде при новом тренере Марке ван Боммеле.

Игрок хотел бы играть в отборе на Евро-2028, но желает пропустить Лигу наций. Если ему пойдут на такую уступку, то Куртуа останется в сборной.

«Мне нужно поговорить с ван Боммелем. Я хочу продолжать играть за сборную, но мне бы хотелось отдохнуть во время Лиги наций. Надеюсь, мы сможем договориться», – сказал Куртуа.

Кипер провел за сборную 115 матчей.