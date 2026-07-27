31 календарный год с голами. Японец переписывает историю футбола

59-летний японский футболист Кадзуёси Миура забил свой первый гол в 2026 году.

Для японца этот календарный год стал уже 31-м, в котором он отличался по крайней мере одним забитым мячом.

Миура удерживает мировой рекорд по этому показателю, опережая парагвайца Роке Санта Круса на 2 года (29).

Игроки с наибольшим количеством календарных лет с забитыми мячами

31 – Кадзуёси Миура (Япония)

29 – Роке Санта Крус (Парагвай)

27 – Родриго Табата (Катар)

27 – Тулио Маравилья (Бразилия)

27 – Нене (Бразилия)

25 – Криштиану Роналду (Португалия)

25 – Йожеф Бицан (Австрия)

25 – Златан Ибрагимович (Швеция)

24 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)

24 – Лука Модрич (Хорватия)

24 – Артур Фриденрайх (Бразилия)

24 – Тедди Шерингем (Англия)

24 – Ривалдо (Бразилия)

24 – Клаудио Писарро (Перу)

24 – Яшуито ​​Эндо (Япония)

24 – Франческо Тотти (Италия)

24 – Стэнли Мэтьюз (Англия)

24 – Вагнер Лав (Бразилия)