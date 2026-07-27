31 календарный год с голами. Японец переписывает историю футбола
Футболисты с наибольшим количеством календарных лет, в которых отмечались хотя бы одним голом
59-летний японский футболист Кадзуёси Миура забил свой первый гол в 2026 году.
Для японца этот календарный год стал уже 31-м, в котором он отличался по крайней мере одним забитым мячом.
Миура удерживает мировой рекорд по этому показателю, опережая парагвайца Роке Санта Круса на 2 года (29).
Игроки с наибольшим количеством календарных лет с забитыми мячами
- 31 – Кадзуёси Миура (Япония)
- 29 – Роке Санта Крус (Парагвай)
- 27 – Родриго Табата (Катар)
- 27 – Тулио Маравилья (Бразилия)
- 27 – Нене (Бразилия)
- 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 25 – Йожеф Бицан (Австрия)
- 25 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 24 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 24 – Лука Модрич (Хорватия)
- 24 – Артур Фриденрайх (Бразилия)
- 24 – Тедди Шерингем (Англия)
- 24 – Ривалдо (Бразилия)
- 24 – Клаудио Писарро (Перу)
- 24 – Яшуито Эндо (Япония)
- 24 – Франческо Тотти (Италия)
- 24 – Стэнли Мэтьюз (Англия)
- 24 – Вагнер Лав (Бразилия)
Más años naturales distintos marcando gol 👇— Only Stats (@TheGoatStats) July 27, 2026
KAZUYOSHI MIURA 🇯🇵 31 🆕
Roque Santa Cruz 🇵🇾 29
Rodrigo Tabata 🇶🇦 27
Tulio Maravilha 🇧🇷 27
Nenê 🇧🇷 27
Cristiano Ronaldo 🇵🇹 25
Josef Bican 🇦🇹 25
Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪 25
Edin Dzeko 🇧🇦 24
Luka Modric 🇭🇷 24
Arthur Friedenreich 🇧🇷 24… pic.twitter.com/fnRQ57yaSN
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