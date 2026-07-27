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27 июля 2026, 11:03 | Обновлено 27 июля 2026, 11:40
263
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31 календарный год с голами. Японец переписывает историю футбола

Футболисты с наибольшим количеством календарных лет, в которых отмечались хотя бы одним голом

27 июля 2026, 11:03 | Обновлено 27 июля 2026, 11:40
263
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31 календарный год с голами. Японец переписывает историю футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
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59-летний японский футболист Кадзуёси Миура забил свой первый гол в 2026 году.

Для японца этот календарный год стал уже 31-м, в котором он отличался по крайней мере одним забитым мячом.

Миура удерживает мировой рекорд по этому показателю, опережая парагвайца Роке Санта Круса на 2 года (29).

Игроки с наибольшим количеством календарных лет с забитыми мячами

  • 31 – Кадзуёси Миура (Япония)
  • 29 – Роке Санта Крус (Парагвай)
  • 27 – Родриго Табата (Катар)
  • 27 – Тулио Маравилья (Бразилия)
  • 27 – Нене (Бразилия)
  • 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 25 – Йожеф Бицан (Австрия)
  • 25 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 24 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  • 24 – Лука Модрич (Хорватия)
  • 24 – Артур Фриденрайх (Бразилия)
  • 24 – Тедди Шерингем (Англия)
  • 24 – Ривалдо (Бразилия)
  • 24 – Клаудио Писарро (Перу)
  • 24 – Яшуито ​​Эндо (Япония)
  • 24 – Франческо Тотти (Италия)
  • 24 – Стэнли Мэтьюз (Англия)
  • 24 – Вагнер Лав (Бразилия)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Роналду. якщо захоче, може цей рекорд побити)
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