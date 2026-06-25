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25 июня 2026, 21:10 | Обновлено 25 июня 2026, 21:23
207
0

ОФИЦИАЛЬНО. 59-летний Кадзу Миура продлил контракт с Фукусимой Юнайтед

Нападающий будет защищать цвета японского клуба еще один сезон

25 июня 2026, 21:10 | Обновлено 25 июня 2026, 21:23
207
0
ОФИЦИАЛЬНО. 59-летний Кадзу Миура продлил контракт с Фукусимой Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Кадзу Миура
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Японский нападающий Кадзу Миура продлил контракт с «Фукусимой Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение между 59-елтнми футболистом и японским клубом рассчитано до лета 2027 года. Для форварда это уже 42-й сезон на профессиональном уровне.

В прошедшем сезоне на счету Кадзу Миры 6 матчей на клубном уровне без результативных действий.

Ранее Сборная Японии обыграла Тунис в матче ЧМ.

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Кадзу Миура чемпионат Японии по футболу продление контракта
Даниил Кирияка Источник
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