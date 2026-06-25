ОФИЦИАЛЬНО. 59-летний Кадзу Миура продлил контракт с Фукусимой Юнайтед

Японский нападающий Кадзу Миура продлил контракт с «Фукусимой Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение между 59-елтнми футболистом и японским клубом рассчитано до лета 2027 года. Для форварда это уже 42-й сезон на профессиональном уровне.

В прошедшем сезоне на счету Кадзу Миры 6 матчей на клубном уровне без результативных действий.

Ранее Сборная Японии обыграла Тунис в матче ЧМ.