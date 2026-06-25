Другие новости25 июня 2026, 21:10 | Обновлено 25 июня 2026, 21:23
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ОФИЦИАЛЬНО. 59-летний Кадзу Миура продлил контракт с Фукусимой Юнайтед
Нападающий будет защищать цвета японского клуба еще один сезон
25 июня 2026, 21:10 | Обновлено 25 июня 2026, 21:23
207
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Японский нападающий Кадзу Миура продлил контракт с «Фукусимой Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение между 59-елтнми футболистом и японским клубом рассчитано до лета 2027 года. Для форварда это уже 42-й сезон на профессиональном уровне.
В прошедшем сезоне на счету Кадзу Миры 6 матчей на клубном уровне без результативных действий.
Ранее Сборная Японии обыграла Тунис в матче ЧМ.
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