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27 июля 2026, 01:31 |
155
0

ВИДЕО. 59-летний футболист забил первый гол за четыре года

Кадзуйоси Миура продолжает профессиональную карьеру

27 июля 2026, 01:31 |
155
0
ВИДЕО. 59-летний футболист забил первый гол за четыре года
Getty Images/Global Images Ukraine. Кадзуйоси Миура
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Легендарный японский нападающий Кадзуйоси Миура отметился голом в официальном матче в возрасте 59 лет и 149 дней.

Футболист «Фукусимы Юнайтед» вышел в стартовом составе на кубковый поединок против «Иваки Фурукавы». На 52-й минуте Миура откликнулся на передачу партнера и ударом в касание сделал счет 5:0.

Гол вызвал бурную реакцию игроков «Фукусимы» на поле и скамейке запасных. Спустя три минуты ветеран был заменен, а его команда в итоге разгромила соперника со счетом 7:0 и продолжила борьбу за Кубок Императора.

Для Миуры этот мяч стал первым в официальных соревнованиях с ноября 2022 года. Тогда японец выступал за клуб, который сейчас называется «Атлетико Судзука».

Нападающий начал профессиональную карьеру еще в 1986 году и готовится провести 42-й сезон. Его соглашение с «Фукусимой Юнайтед» рассчитано до июня 2027 года, поэтому Миура может встретить свое 60-летие в статусе действующего футболиста.

В составе сборной Японии Миура забил 55 голов в 89 матчах. За свою карьеру он также выступал в Бразилии, Италии, Хорватии, Австралии и Португалии.

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Максим Лапченко Источник: The Guardian
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