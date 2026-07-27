ВИДЕО. 59-летний футболист забил первый гол за четыре года
Кадзуйоси Миура продолжает профессиональную карьеру
Легендарный японский нападающий Кадзуйоси Миура отметился голом в официальном матче в возрасте 59 лет и 149 дней.
Футболист «Фукусимы Юнайтед» вышел в стартовом составе на кубковый поединок против «Иваки Фурукавы». На 52-й минуте Миура откликнулся на передачу партнера и ударом в касание сделал счет 5:0.
Гол вызвал бурную реакцию игроков «Фукусимы» на поле и скамейке запасных. Спустя три минуты ветеран был заменен, а его команда в итоге разгромила соперника со счетом 7:0 и продолжила борьбу за Кубок Императора.
Для Миуры этот мяч стал первым в официальных соревнованиях с ноября 2022 года. Тогда японец выступал за клуб, который сейчас называется «Атлетико Судзука».
Нападающий начал профессиональную карьеру еще в 1986 году и готовится провести 42-й сезон. Его соглашение с «Фукусимой Юнайтед» рассчитано до июня 2027 года, поэтому Миура может встретить свое 60-летие в статусе действующего футболиста.
В составе сборной Японии Миура забил 55 голов в 89 матчах. За свою карьеру он также выступал в Бразилии, Италии, Хорватии, Австралии и Португалии.
O gol marcado pelo KAZUYOSHI MIURA (1967) na Copa do Imperador! 🇯🇵— DataFut (@DataFutebol) July 25, 2026
Ele tem 59 anos e se profissionalizou no JUVENTUS-SP em 1986.
Atualmente, ele defende o Fukushima United, equipe da terceira divisão do Japão. pic.twitter.com/0d0d9ky411
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