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Нидерланды
07 июля 2026, 23:47 | Обновлено 08 июля 2026, 01:19
625
0

ОФИЦИАЛЬНО. Проиграл конкуренцию украинцу: звездный форвард уехал в Японию

Себастьян Алле перешел из Утрехта в Санфречче Хиросиму

07 июля 2026, 23:47 | Обновлено 08 июля 2026, 01:19
625
0
ОФИЦИАЛЬНО. Проиграл конкуренцию украинцу: звездный форвард уехал в Японию
ФК Санфречче Хиросима
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Японский «Санфречче Хиросима» официально объявил о подписании контракта с французским нападающим нидерландского «Утрехта» Себастьяном Алле.

Отмечается, что контракт между 32-летним футболистом и японским клубом заключен всего на 1 год.

Переход состоялся на правах свободного агента.

В составе «Утрехта» Себастьян Алле делил раздевалку с украинским нападающим Артемом Степановым, но уступил ему конкуренцию, в том числе из-за травм, и почти не играл во второй половине сезона.

В сезоне 2025/26 Себастьян Алле провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

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Санфречче Хиросима Себастьян Алле Утрехт трансферы свободный агент чемпионат Японии по футболу чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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