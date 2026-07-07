ОФИЦИАЛЬНО. Проиграл конкуренцию украинцу: звездный форвард уехал в Японию
Себастьян Алле перешел из Утрехта в Санфречче Хиросиму
Японский «Санфречче Хиросима» официально объявил о подписании контракта с французским нападающим нидерландского «Утрехта» Себастьяном Алле.
Отмечается, что контракт между 32-летним футболистом и японским клубом заключен всего на 1 год.
Переход состоялся на правах свободного агента.
В составе «Утрехта» Себастьян Алле делил раздевалку с украинским нападающим Артемом Степановым, но уступил ему конкуренцию, в том числе из-за травм, и почти не играл во второй половине сезона.
В сезоне 2025/26 Себастьян Алле провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
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