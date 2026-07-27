Бенфика отказалась. Игрока Реала сватают в клуб из Франции
Рауль Асенсио заинтересовал «Марсель»
Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио в ближайшее время может покинуть расположение клуба.
На игрока не рассчитывает новый тренер Жозе Моуриньо, поэтому Рауль изменил свою позицию и готов сменить команду.
Среди вариантов для перехода присутствует французский «Марсель», который хочет взять игрока в аренду с опцией выкупа контракта за 15 миллионов евро.
Если «сливочные» согласятся отпустить Асенсио во Францию, то сохранят за собой право на 25% от следующей продажи защитника.
На данный момент нет никаких шагов со стороны «Марселя» в отношении Рауля, лишь разговоры и анализ рынка.
Интересно, что от кандидатуры защитника отказалась «Бенфика», которая вела переговоры. Причиной этому стало право обратного выкупа, на котором настаивали мадридцы в ходе общения.
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