Испания27 июля 2026, 12:58 | Обновлено 27 июля 2026, 13:04
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Моуриньо лично сказал звезде Реала искать новую команду
Камавинга получил от португальца неутешительный вердикт
27 июля 2026, 12:58 | Обновлено 27 июля 2026, 13:04
856
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо провел откровенную беседу с французским полузащитником команды Эдуардо Камавингой.
Сообщается, что португалец прямо сказал игроку, что ему будет сложно завоевать место в составе команды в новом сезоне. Теперь «королевский» клуб занимается поиском новой команды для Камавинги, хотя сам футболист хочет остаться в Мадриде. У него ещё три года контракта с «бланкос».
Эдуардо перешёл в «Реал» летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
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