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Испания
27 июля 2026, 12:58 | Обновлено 27 июля 2026, 13:04
856
0

Моуриньо лично сказал звезде Реала искать новую команду

Камавинга получил от португальца неутешительный вердикт

27 июля 2026, 12:58 | Обновлено 27 июля 2026, 13:04
856
0
Моуриньо лично сказал звезде Реала искать новую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо провел откровенную беседу с французским полузащитником команды Эдуардо Камавингой.

Сообщается, что португалец прямо сказал игроку, что ему будет сложно завоевать место в составе команды в новом сезоне. Теперь «королевский» клуб занимается поиском новой команды для Камавинги, хотя сам футболист хочет остаться в Мадриде. У него ещё три года контракта с «бланкос».

Эдуардо перешёл в «Реал» летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Эдуардо Камавинга Жозе Моуриньо чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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