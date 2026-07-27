Моуриньо лично сказал звезде Реала искать новую команду

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо провел откровенную беседу с французским полузащитником команды Эдуардо Камавингой.

Сообщается, что португалец прямо сказал игроку, что ему будет сложно завоевать место в составе команды в новом сезоне. Теперь «королевский» клуб занимается поиском новой команды для Камавинги, хотя сам футболист хочет остаться в Мадриде. У него ещё три года контракта с «бланкос».

Эдуардо перешёл в «Реал» летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.