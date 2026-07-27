Известный клуб из Ла Лиги отказался от Цыганкова из-за финансовых запросов
Украинского вингера в Валенсии не будет
В «Валенсии» исключили вариант с подписанием украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова из-за его финансовых запросов, сообщает Radio Taronja.
28-летний игрок является одним из самых высокооплачиваемых игроков в своем клубе и все указывает на то, что он не собирается уменьшать свои финансовые запросы. Цыганков хочет зарабатывать на уровне тех цифр, которые есть у него в «Жироне».
Отмечается, что «Валенсия» была одним из наиболее заинтересованных клубов в подписании Виктора, однако из-за финансовых требований украинца она вынуждена отказаться от его услуг.
Сообщалось, что Цыганков удивил известный клуб неожиданной просьбой.
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