Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный клуб из Ла Лиги отказался от Цыганкова из-за финансовых запросов
Испания
27 июля 2026, 10:06 |
693
0

Известный клуб из Ла Лиги отказался от Цыганкова из-за финансовых запросов

Украинского вингера в Валенсии не будет

27 июля 2026, 10:06 |
693
0
Известный клуб из Ла Лиги отказался от Цыганкова из-за финансовых запросов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В «Валенсии» исключили вариант с подписанием украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова из-за его финансовых запросов, сообщает Radio Taronja.

28-летний игрок является одним из самых высокооплачиваемых игроков в своем клубе и все указывает на то, что он не собирается уменьшать свои финансовые запросы. Цыганков хочет зарабатывать на уровне тех цифр, которые есть у него в «Жироне».

Отмечается, что «Валенсия» была одним из наиболее заинтересованных клубов в подписании Виктора, однако из-за финансовых требований украинца она вынуждена отказаться от его услуг.

Сообщалось, что Цыганков удивил известный клуб неожиданной просьбой.

По теме:
ФОТО. Ламин Ямаль рассказал о тяжелом детстве
Жозе Моуриньо выбрал пять игроков Реала, которые являются неприкасаемыми
Моуринью указал на дверь звездному воспитаннику Реала
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Сегунда Жирона Валенсия
Антон Романенко Источник: ElDorsal.com
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Донецкий Шахтер переедет в Англию
Футбол | 26 июля 2026, 23:23 33
Донецкий Шахтер переедет в Англию
Донецкий Шахтер переедет в Англию

Арда Туран сообщил, что команда будет играть в Лондоне в Лиге чемпионов

Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Футбол | 27 июля 2026, 04:48 8
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд

Академию «Руха» ждут большие перемены

Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Другие виды | 26.07.2026, 12:33
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
ФОТО. Роналду получил новую работу – сыграет в сериале вместе с Анри
Футбол | 27.07.2026, 08:37
ФОТО. Роналду получил новую работу – сыграет в сериале вместе с Анри
ФОТО. Роналду получил новую работу – сыграет в сериале вместе с Анри
Игрок Полесья: «В Дании мы как закроем Копенгаген...»
Футбол | 27.07.2026, 01:23
Игрок Полесья: «В Дании мы как закроем Копенгаген...»
Игрок Полесья: «В Дании мы как закроем Копенгаген...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
25.07.2026, 08:47 8
Бокс
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Сборная Украины уничтожила Австрию и завоевала путевку в финал Евро
Сборная Украины уничтожила Австрию и завоевала путевку в финал Евро
25.07.2026, 10:22
Футбол
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
26.07.2026, 02:25
Бокс
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
26.07.2026, 07:02 10
Футбол
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
25.07.2026, 09:57 11
Футбол
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 6
Футбол
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
26.07.2026, 13:08 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем