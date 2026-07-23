Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков удивил известный клуб неожиданной просьбой
Испания
23 июля 2026, 23:28 | Обновлено 23 июля 2026, 23:29
564
0

Цыганков удивил известный клуб неожиданной просьбой

Вингер сборной Украины планирует возобновить переговоры с Трабзонспором

23 июля 2026, 23:28 | Обновлено 23 июля 2026, 23:29
564
0
Цыганков удивил известный клуб неожиданной просьбой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков готов рассмотреть вариант с переходом в турецкий «Трабзонспор», сообщает Fotomac.

Агент 28-летнего игрока обратился в клуб из Трабзона с предложением возобновить переговоры о возможном трансфере. На такой шаг украинец пошел из-за того, что так и не получил рассчитываемых предложений от других заинтересованных сторон.

Отмечается, что «Трабзонспор» может возобновить переговоры с Цыганковым по поводу его перехода, однако окончательное решение в этом вопросе должен принять главный тренер турецкой команды Фатих Текке.

Ранее в Турции оценили ситуацию с Цыганковым.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал защитника сборной Марокко
«Отлично завершает атаки». В Арсенале оценили новый трансфер
«Покроем все». Бурсаспор назвал сумму, которую заплатит за матч с Шахтером
чемпионат Испании по футболу Сегунда трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Жирона Виктор Цыганков
Антон Романенко Источник: Fotomac
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Бокс | 23 июля 2026, 09:34 9
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя

Суарес – о возможном поединке с украинцем

ЛНЗ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 23 июля 2026, 19:30 10
ЛНЗ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ЛНЗ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Хуже соперника для дебюта в еврокубках было сложно представить

Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Футбол | 23.07.2026, 05:50
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Футбол | 23.07.2026, 18:26
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Жирон» сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании
Футбол | 23.07.2026, 22:28
Жирон» сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании
Жирон» сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
22.07.2026, 14:21 8
Футбол
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 11
Футбол
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
22.07.2026, 17:47 21
Футбол
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
23.07.2026, 11:56 9
Футбол
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
22.07.2026, 03:32 8
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
22.07.2026, 04:12
Бокс
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
22.07.2026, 10:10 10
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем