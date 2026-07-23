Цыганков удивил известный клуб неожиданной просьбой
Вингер сборной Украины планирует возобновить переговоры с Трабзонспором
Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков готов рассмотреть вариант с переходом в турецкий «Трабзонспор», сообщает Fotomac.
Агент 28-летнего игрока обратился в клуб из Трабзона с предложением возобновить переговоры о возможном трансфере. На такой шаг украинец пошел из-за того, что так и не получил рассчитываемых предложений от других заинтересованных сторон.
Отмечается, что «Трабзонспор» может возобновить переговоры с Цыганковым по поводу его перехода, однако окончательное решение в этом вопросе должен принять главный тренер турецкой команды Фатих Текке.
Ранее в Турции оценили ситуацию с Цыганковым.
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