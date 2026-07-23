Цыганков удивил известный клуб неожиданной просьбой

Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков готов рассмотреть вариант с переходом в турецкий «Трабзонспор», сообщает Fotomac.

Агент 28-летнего игрока обратился в клуб из Трабзона с предложением возобновить переговоры о возможном трансфере. На такой шаг украинец пошел из-за того, что так и не получил рассчитываемых предложений от других заинтересованных сторон.

Отмечается, что «Трабзонспор» может возобновить переговоры с Цыганковым по поводу его перехода, однако окончательное решение в этом вопросе должен принять главный тренер турецкой команды Фатих Текке.

Ранее в Турции оценили ситуацию с Цыганковым.