Талант ПСЖ – главная трансферная цель Ливерпуля. Цена в 170 млн не пугает

«Ливерпуль» определился с трансферной целью на лето 2026 года: это 23-летний вингер ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола.

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что «мерсисайдцы» сделают все возможное, чтобы оформить переход футболиста.

Английский клуб узнал об условиях личного контракта Брэдли и готов к переговорам с ПСЖ. «Красных» даже не пугает цена в 170 миллионов евро.

Представители «Ливерпуля» уже в понедельник, 27 июля, встретятся с руководством ПСЖ. Ожидается, что мерсисайдцы сделают официальное предложение.

В прошлом сезоне Баркола принял участие в 49 матчах ПСЖ, в которых он забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач.

На чемпионате мира 2026 вингер провел восемь поединков за сборную Франции – три гола и ассист.