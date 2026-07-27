Талант ПСЖ – главная трансферная цель Ливерпуля. Цена в 170 млн не пугает
Английский клуб проведет первые переговоры по Брэдли Баркола
«Ливерпуль» определился с трансферной целью на лето 2026 года: это 23-летний вингер ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола.
Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что «мерсисайдцы» сделают все возможное, чтобы оформить переход футболиста.
Английский клуб узнал об условиях личного контракта Брэдли и готов к переговорам с ПСЖ. «Красных» даже не пугает цена в 170 миллионов евро.
Представители «Ливерпуля» уже в понедельник, 27 июля, встретятся с руководством ПСЖ. Ожидается, что мерсисайдцы сделают официальное предложение.
В прошлом сезоне Баркола принял участие в 49 матчах ПСЖ, в которых он забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач.
На чемпионате мира 2026 вингер провел восемь поединков за сборную Франции – три гола и ассист.
🚨💣 Liverpool are now set to do everything they can to sign Bradley Barcola before Deadline Day.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 26, 2026
Liverpool are aware of the player’s personal terms and do not expect any issues on that front if a transfer agreement with PSG can be reached.
More talks are scheduled for Monday.… pic.twitter.com/wqTNJBjmxU
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