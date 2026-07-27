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Англия
27 июля 2026, 08:59 | Обновлено 27 июля 2026, 09:13
1555
0

Талант ПСЖ – главная трансферная цель Ливерпуля. Цена в 170 млн не пугает

Английский клуб проведет первые переговоры по Брэдли Баркола

27 июля 2026, 08:59 | Обновлено 27 июля 2026, 09:13
1555
0
Талант ПСЖ – главная трансферная цель Ливерпуля. Цена в 170 млн не пугает
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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«Ливерпуль» определился с трансферной целью на лето 2026 года: это 23-летний вингер ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола.

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что «мерсисайдцы» сделают все возможное, чтобы оформить переход футболиста.

Английский клуб узнал об условиях личного контракта Брэдли и готов к переговорам с ПСЖ. «Красных» даже не пугает цена в 170 миллионов евро.

Представители «Ливерпуля» уже в понедельник, 27 июля, встретятся с руководством ПСЖ. Ожидается, что мерсисайдцы сделают официальное предложение.

В прошлом сезоне Баркола принял участие в 49 матчах ПСЖ, в которых он забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач.

На чемпионате мира 2026 вингер провел восемь поединков за сборную Франции – три гола и ассист.

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Ливерпуль ПСЖ Брэдли Баркола трансферы Флориан Плеттенберг трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Андрей Витренко Источник: Флориан Плеттенберг
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