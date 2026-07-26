Безумие! ПСЖ требует 170 миллионов евро за своего звездного игрока

ПСЖ готов продать своего 23-летнего вингера Брэдли Баркола этим летом, однако оценивает игрока сборной Франции как минимум в 170 миллионов евро.

Сообщается, что парижане вдохновились недавними трансферами Моргана Роджерса и Эллиота Андерсона в АПЛ, которых недавно продали за 137 и 135 миллионов евро соответственно. Клуб считает, что молодой двукратный победитель Лиги чемпионов, показавший сильную игру на ЧМ-2026, должен стоить значительно дороже. К тому же в Париже учитывают значительный спрос на Баркола со стороны ряда клубов.

На данный момент главным претендентом на Брэдли остается «Ливерпуль», который пытается снизить цену на футболиста. Сам француз уже дал понять, что хочет сменить команду, а главный тренер ПСЖ Луис Энрике в то же время послал игроку четкий сигнал, что у того не будет гарантированного места в стартовом составе в новом сезоне. В прошлом сезоне Баркола забил 13 голов и отдал 7 голевых передач в 49 матчах за клуб.