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  4. Безумие! ПСЖ требует 170 миллионов евро за своего звездного игрока
Франция
26 июля 2026, 18:43 |
857
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Безумие! ПСЖ требует 170 миллионов евро за своего звездного игрока

Парижане считают, что Баркола стоит дороже Роджерса и Андерсона

26 июля 2026, 18:43 |
857
1 Comments
Безумие! ПСЖ требует 170 миллионов евро за своего звездного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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ПСЖ готов продать своего 23-летнего вингера Брэдли Баркола этим летом, однако оценивает игрока сборной Франции как минимум в 170 миллионов евро.

Сообщается, что парижане вдохновились недавними трансферами Моргана Роджерса и Эллиота Андерсона в АПЛ, которых недавно продали за 137 и 135 миллионов евро соответственно. Клуб считает, что молодой двукратный победитель Лиги чемпионов, показавший сильную игру на ЧМ-2026, должен стоить значительно дороже. К тому же в Париже учитывают значительный спрос на Баркола со стороны ряда клубов.

На данный момент главным претендентом на Брэдли остается «Ливерпуль», который пытается снизить цену на футболиста. Сам француз уже дал понять, что хочет сменить команду, а главный тренер ПСЖ Луис Энрике в то же время послал игроку четкий сигнал, что у того не будет гарантированного места в стартовом составе в новом сезоне. В прошлом сезоне Баркола забил 13 голов и отдал 7 голевых передач в 49 матчах за клуб.

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Эллиот Андерсон Морган Роджерс Брэдли Баркола ПСЖ Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Андрей Плыгун Источник: Бен Джейкобс
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Так і сгниє на банці за 170. Там і 100 забагато
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