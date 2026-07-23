Новичок Ман Сити: «Я просто на седьмом небе от счастья»

Английский полузащитник Эллиот Андерсон прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити» из «Ноттингем Форест»:

«Я просто на седьмом небе от счастья. Не могу дождаться, когда начну играть за этот клуб. Я действительно с нетерпением жду этого. Я считаю, что они — победители, они неутомимы, и именно к такой команде я хочу присоединиться — к чемпионам и людям, которые завоевывают трофеи. В течение последних 10–12 лет они доминировали, поэтому я и хотел присоединиться к ним.

Мой карьерный взлет? Это произошло довольно быстро, но я всегда верил, что смогу дойти до этого уровня. Именно здесь я хочу быть. Теперь, когда я здесь, я буду продолжать прилагать усилия и стараться продвигать этот клуб вперёд.

Мне всего двадцать три, так что у меня есть немало времени, чтобы достичь своего лучшего уровня. Я точно считаю, что ещё не достиг этого уровня, и у меня впереди ещё многое.

Думаю, я привношу в команду немного всего. Я привношу мастерство, физическую силу, энергию. Мне бы хотелось думать, что я смогу взбудоражить их болельщиков, заставить их встать с мест и придать энергии команде. Мне нравится думать, что я готов принять мяч в любой момент. Я обожаю, когда мяч у меня под ногами. Я буду помогать команде в сложные моменты, и мне просто нравится участвовать в игре, двигать команду вперёд и снабжать мячом всех наших талантливых нападающих».