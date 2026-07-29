Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 03:32 |
142
0

Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины

«Эпицентр» не будет выставлять команду на первенство U-19

29 июля 2026, 03:32 |
142
0
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Эпицентр
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Эпицентр» не будет представлен в чемпионате Украины среди команд U-19 в сезоне 2026/27. В клубе рассказали о причинах такого решения и не исключили возвращения юношеской команды в будущем.

«Решение не заявлять команду U-19 на сезон 2026/27 связано прежде всего с текущими приоритетами развития клуба. Сейчас мы активно инвестируем в создание качественной футбольной инфраструктуры и системы подготовки молодых футболистов. На сегодняшний день в структуре клуба уже функционируют команды U-17, U-16, U-15, U-14 и U-10. Всего тренируются и участвуют в соревнованиях более 170 детей, юношей и взрослых спортсменов – от самой младшей категории U-10 до профессиональной команды.

Параллельно продолжается благоустройство футбольных полей, ремонт общежития для воспитанников, а также развитие прочей клубной инфраструктуры, что должно обеспечить стабильную основу для работы академии в долгосрочной перспективе. В преддверии нового сезона особое внимание мы уделили формированию команды U-21, что является важным этапом подготовки футболистов к переходу в основной состав.

В то же время это решение не означает отказ от команды U-19 в ближайшей перспективе. По завершении нынешнего этапа развития инфраструктуры и реализации приоритетных проектов ФК «Эпицентр» планирует вернуться к вопросу создания команды U-19. Мы хотим, чтобы она была сформирована уже на качественной организационной и материально-технической базе и стала полноценным звеном системы подготовки футболистов», – говорится в заявлении клуба.

По теме:
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
В Карпатах сообщили, есть ли шансы на возвращение Шведа
Назарий РУСИН: «Одноклубники мне помогли»
Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Футбол | 28 июля 2026, 04:55 6
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить

Рома и Болонья покроют 3,5 млн евро

Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Футбол | 28 июля 2026, 22:22 7
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере

Бубакарр Баджи, Дауда Санкаре, Мухаммед Тункара и Хамиду Файе присоединились к «бело-синим»

Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Другие виды | 28.07.2026, 15:00
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Футбол | 28.07.2026, 11:20
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Реал уже не остановить. Перес решил потратить 200 миллионов евро
Футбол | 29.07.2026, 01:32
Реал уже не остановить. Перес решил потратить 200 миллионов евро
Реал уже не остановить. Перес решил потратить 200 миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 16
Бокс
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
27.07.2026, 07:47 8
Бокс
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
27.07.2026, 08:20 10
Футбол
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
27.07.2026, 23:16
Футбол
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
27.07.2026, 02:47 2
Бокс
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
28.07.2026, 09:00 12
Бокс
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 13
Футбол
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
27.07.2026, 02:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем