Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины

«Эпицентр» не будет представлен в чемпионате Украины среди команд U-19 в сезоне 2026/27. В клубе рассказали о причинах такого решения и не исключили возвращения юношеской команды в будущем.

«Решение не заявлять команду U-19 на сезон 2026/27 связано прежде всего с текущими приоритетами развития клуба. Сейчас мы активно инвестируем в создание качественной футбольной инфраструктуры и системы подготовки молодых футболистов. На сегодняшний день в структуре клуба уже функционируют команды U-17, U-16, U-15, U-14 и U-10. Всего тренируются и участвуют в соревнованиях более 170 детей, юношей и взрослых спортсменов – от самой младшей категории U-10 до профессиональной команды.

Параллельно продолжается благоустройство футбольных полей, ремонт общежития для воспитанников, а также развитие прочей клубной инфраструктуры, что должно обеспечить стабильную основу для работы академии в долгосрочной перспективе. В преддверии нового сезона особое внимание мы уделили формированию команды U-21, что является важным этапом подготовки футболистов к переходу в основной состав.

В то же время это решение не означает отказ от команды U-19 в ближайшей перспективе. По завершении нынешнего этапа развития инфраструктуры и реализации приоритетных проектов ФК «Эпицентр» планирует вернуться к вопросу создания команды U-19. Мы хотим, чтобы она была сформирована уже на качественной организационной и материально-технической базе и стала полноценным звеном системы подготовки футболистов», – говорится в заявлении клуба.