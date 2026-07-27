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Англия
27 июля 2026, 09:56 | Обновлено 27 июля 2026, 10:16
499
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Форвард Реала может оказаться в АПЛ. Последнее слово – за Моуринью

«Фулхэм» по просьбе Альваро Арбелоа хочет переманить Гонсало Гарсию

27 июля 2026, 09:56 | Обновлено 27 июля 2026, 10:16
499
0
Форвард Реала может оказаться в АПЛ. Последнее слово – за Моуринью
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия
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Английский клуб «Фулхэм» стал претендентом на трансфер 22-летнего форварда мадридского «Реала» Гонсало Гарсии.

В переходе Гарсии заинтересован экс-тренер «Реала», а ныне коуч «Фулхэма», Альваро Арбелоа. Специалист хочет воссоединиться с нападающим.

«Реал» готов рассмотреть трансфер Гонсало, однако все будет зависеть от решения Жозе Моуринью: если португалец даст добро, то «сливочные» отпустят форварда.

В прошлом сезоне Гарсия принял участие в 39 матчах, в которых забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет дать шанс Гонсало.

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Реал Мадрид Фулхэм Гонсало Гарсия трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо Жозе Моуриньо Альваро Арбелоа
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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