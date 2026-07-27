Форвард Реала может оказаться в АПЛ. Последнее слово – за Моуринью

Английский клуб «Фулхэм» стал претендентом на трансфер 22-летнего форварда мадридского «Реала» Гонсало Гарсии.

В переходе Гарсии заинтересован экс-тренер «Реала», а ныне коуч «Фулхэма», Альваро Арбелоа. Специалист хочет воссоединиться с нападающим.

«Реал» готов рассмотреть трансфер Гонсало, однако все будет зависеть от решения Жозе Моуринью: если португалец даст добро, то «сливочные» отпустят форварда.

В прошлом сезоне Гарсия принял участие в 39 матчах, в которых забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет дать шанс Гонсало.