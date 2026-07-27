Форвард Реала может оказаться в АПЛ. Последнее слово – за Моуринью
«Фулхэм» по просьбе Альваро Арбелоа хочет переманить Гонсало Гарсию
Английский клуб «Фулхэм» стал претендентом на трансфер 22-летнего форварда мадридского «Реала» Гонсало Гарсии.
В переходе Гарсии заинтересован экс-тренер «Реала», а ныне коуч «Фулхэма», Альваро Арбелоа. Специалист хочет воссоединиться с нападающим.
«Реал» готов рассмотреть трансфер Гонсало, однако все будет зависеть от решения Жозе Моуринью: если португалец даст добро, то «сливочные» отпустят форварда.
В прошлом сезоне Гарсия принял участие в 39 матчах, в которых забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет дать шанс Гонсало.
🚨⚪️⚫️ Fulham are set to approach Real Madrid to negotiate for Gonzalo García.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Arbeloa wants Gonzalo as @MarioCortegana reported.
Deal depends on formula as Real want to keep control on him; and also on final approval by José Mourinho. pic.twitter.com/M07TiRKKLa
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сарапий в хорошем настроении ждет ответный матч
Криштиану сыграет самого себя и выступит исполнительным продюсером проекта