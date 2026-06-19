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Испания
19 июня 2026, 22:55 | Обновлено 19 июня 2026, 22:56
1534
0

Моуриньо заблокировал уход форварда Реала

Жозе Моуриньо даст шанс Гонсало Гарсии

19 июня 2026, 22:55 | Обновлено 19 июня 2026, 22:56
1534
0
Моуриньо заблокировал уход форварда Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия
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Ситуация с форвардом «Реала» Гонсало Гарсией неожиданно изменилась за последние несколько часов. Когда все указывало на его уход летом в поисках игровой практики за пределами Мадрида, вмешательство главного тренера Жозе Моуриньо резко остановило все попытки и поставило под сомнение его будущее.

Португальский тренер попросил клуб приостановить переговоры по нападающему до тех пор, пока он не сможет лично оценить его во время предсезонной подготовки. Моуриньо считает, что воспитанник академии обладает очень интересными качествами для его стиля игры, и хочет принять окончательное решение после личной оценки.

За 1470 минут в 39 матчах прошлого сезона Гарсия забил восемь мячей при двух ассистах. 22-летнему игроку будет сложно конкурировать с Килианом Мбаппе и Эндриком, которого возвращают из «Лиона».

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Руслан Полищук Источник: Sport.es
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