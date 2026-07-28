Динамо выиграло конкуренцию за футболиста, который был нужен Карпатам

Спонсор тернопольской «Нивы» Роман Михайлив рассказал детали трансфера 23-летнего голкипера Ильи Ольхового, который присоединился к киевскому «Динамо» после завершения сезона:

«Интерес к Илье проявляли не только киевляне. Одним из реальных вариантов продолжения карьеры были львовские «Карпаты», однако достичь договоренности не удалось.

В то же время именно «Динамо» стало первым клубом, который вышел с конкретным предложением по трансферу. В конце концов решающее слово оставалось за самим футболистом, и он выбрал именно киевский клуб.

С руководством «бело-синих» у нас сложились хорошие деловые отношения. Разумеется, финансовые условия перехода обсуждались, однако мы договорились, что предметно вернемся к этому вопросу, если Илья закрепится в киевском клубе.

У нас есть договоренность о проценте, который «Нива» получит в случае будущего трансфера футболиста из «Динамо» в другой клуб», – рассказал Михайлив.

В прошлом сезоне голкипер провел 32 матча, в которых пропустил 31 мяч и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость Ольховой составляет 175 тысяч евро.