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Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 10:27 |
950
0

Динамо выиграло конкуренцию за футболиста, который был нужен Карпатам

Стали известны детали трансфера Ильи Ольхового, который отказал львовскому клубу

28 июля 2026, 10:27 |
950
0
Динамо выиграло конкуренцию за футболиста, который был нужен Карпатам
ФК Динамо Киев. Илья Ольховый
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Спонсор тернопольской «Нивы» Роман Михайлив рассказал детали трансфера 23-летнего голкипера Ильи Ольхового, который присоединился к киевскому «Динамо» после завершения сезона:

«Интерес к Илье проявляли не только киевляне. Одним из реальных вариантов продолжения карьеры были львовские «Карпаты», однако достичь договоренности не удалось.

В то же время именно «Динамо» стало первым клубом, который вышел с конкретным предложением по трансферу. В конце концов решающее слово оставалось за самим футболистом, и он выбрал именно киевский клуб.

С руководством «бело-синих» у нас сложились хорошие деловые отношения. Разумеется, финансовые условия перехода обсуждались, однако мы договорились, что предметно вернемся к этому вопросу, если Илья закрепится в киевском клубе.

У нас есть договоренность о проценте, который «Нива» получит в случае будущего трансфера футболиста из «Динамо» в другой клуб», – рассказал Михайлив.

В прошлом сезоне голкипер провел 32 матча, в которых пропустил 31 мяч и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость Ольховой составляет 175 тысяч евро.

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Динамо Киев Илья Ольховый Карпаты Львов Нива Тернополь Роман Михайлив трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник
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