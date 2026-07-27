ФОТО. Девушка Мудрика покорила сеть откровенным образом
Джордин Джонс получила множество комплиментов после эффектной фотосессии
Девушка украинского футболиста Михаила Мудрика – Джордин Джонс – привлекла внимание подписчиков новой публикацией в Instagram.
Красавица поделилась серией фотографий, сделанных в итальянской Умбрии. Для фотосессии Джордин выбрала короткое розовое платье с кружевом, глубоким декольте и высоким разрезом, которое эффектно подчеркнуло ее фигуру.
«Нарядилась», – лаконично подписала публикацию Джонс.
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Смелый и одновременно нежный образ вызвал бурную реакцию пользователей. В комментариях подписчики называли Джордин невероятной и абсолютно потрясающей, оставляя десятки сердечек и восторженных эмодзи.
Один из пользователей отдельно упомянул украинского вингера: «Мудрик – самый счастливый мужчина в мире».
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