Илья Забарный получил плохие новости от ПСЖ

Французский ПСЖ продолжает работать над укреплением состава перед новым сезоном и планирует усилить линию обороны.

По информации L'Équipe, спортивный советник парижан Луис Кампос ищет правоногого центрального защитника, который в случае необходимости сможет также сыграть на позиции правого фулбека.

Сообщается, что руководитель спортивного направления клуба уже сформировал список потенциальных кандидатов на эту позицию. Новый футболист может стать потенциальным конкурентом украинца Ильи Забарного, который также играет на этой позиции.