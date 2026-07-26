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  4. Отпуск закончился. Забарный отправляется в расположение топ-клуба
Франция
26 июля 2026, 21:22 |
1835
0

Отпуск закончился. Забарный отправляется в расположение топ-клуба

Илья уже в понедельник начнет подготовку к новому сезону вместе с ПСЖ

26 июля 2026, 21:22 |
1835
0
Отпуск закончился. Забарный отправляется в расположение топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Французский «Пари Сен-Жермен» уже в ближайшие дни начнет подготовку к новому сезону. Первые футболисты вернутся в тренировочный кампус клуба в понедельник утром.

Среди игроков, которые одними из первых присоединятся к работе с командой Луиса Энрике, будет и украинский защитник Илья Забарный.

Вместе с ним в расположение ПСЖ прибудут вратари Матвей Сафонов, Люка Шевалье и Алессандро Лонгони, а также защитник Лукас Беральдо. Кроме того, к тренировочному процессу присоединятся Дро Фернандес, Сенни Маюлу и звездный вингер Хвича Кварацхелия.

Также к работе вернутся главный тренер Луис Энрике и его тренерский штаб.

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Илья Забарный ПСЖ учебно-тренировочные сборы Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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