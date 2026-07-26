Отпуск закончился. Забарный отправляется в расположение топ-клуба

Французский «Пари Сен-Жермен» уже в ближайшие дни начнет подготовку к новому сезону. Первые футболисты вернутся в тренировочный кампус клуба в понедельник утром.

Среди игроков, которые одними из первых присоединятся к работе с командой Луиса Энрике, будет и украинский защитник Илья Забарный.

Вместе с ним в расположение ПСЖ прибудут вратари Матвей Сафонов, Люка Шевалье и Алессандро Лонгони, а также защитник Лукас Беральдо. Кроме того, к тренировочному процессу присоединятся Дро Фернандес, Сенни Маюлу и звездный вингер Хвича Кварацхелия.

Также к работе вернутся главный тренер Луис Энрике и его тренерский штаб.