Отпуск закончился. Забарный отправляется в расположение топ-клуба
Илья уже в понедельник начнет подготовку к новому сезону вместе с ПСЖ
Французский «Пари Сен-Жермен» уже в ближайшие дни начнет подготовку к новому сезону. Первые футболисты вернутся в тренировочный кампус клуба в понедельник утром.
Среди игроков, которые одними из первых присоединятся к работе с командой Луиса Энрике, будет и украинский защитник Илья Забарный.
Вместе с ним в расположение ПСЖ прибудут вратари Матвей Сафонов, Люка Шевалье и Алессандро Лонгони, а также защитник Лукас Беральдо. Кроме того, к тренировочному процессу присоединятся Дро Фернандес, Сенни Маюлу и звездный вингер Хвича Кварацхелия.
Также к работе вернутся главный тренер Луис Энрике и его тренерский штаб.
🚨 La reprise c’est demain pour le PSG ! 🔜— MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) July 26, 2026
Sont attendus Khvicha Kvaratskhelia, Dro Fernandez, Illia Zabarnyi, Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Lucas Beraldo mais aussi Willian Pacho et Ibrahim Mbaye.
Des titis vont également venir compléter le groupe dont David Boly,… pic.twitter.com/jkQ0yZLxq0
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