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  4. ПСЖ: «Сумма трансфера и зарплата Диоманде – совершенно несоразмерны»
Германия
26 июля 2026, 22:22 |
1687
1

ПСЖ: «Сумма трансфера и зарплата Диоманде – совершенно несоразмерны»

Французский гранд отказался сорить деньгами

26 июля 2026, 22:22 |
1687
1 Comments
ПСЖ: «Сумма трансфера и зарплата Диоманде – совершенно несоразмерны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
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Вингер «РБ Лейпцига» Ян Диоманде был интересен «ПСЖ». Об этом заявила пресс-служба французского клуба по запросу Sky.

«Сегодня вечером «ПСЖ» официально отозвал свои предложения и интерес к Яну Диоманде. Запрашиваемая сумма трансфера и требования по зарплате были совершенно несоразмерны. «ПСЖ» не будет нарушать свои принципы рационального финансового управления и сбалансированности состава», – говорится в заявлении клуба.

В итоге Диоманде согласовал контракт с «Реалом». Сумма трансфера ожидается на уровне 100 млн евро. Год назад тогда еще 18-летний ивуариец был куплен «РБ Лейпцигом» за 20 миллионов.

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Ян Диоманде РБ Лейпциг ПСЖ Реал Мадрид Бундеслига трансферы чемпионат Германии по футболу трансферы Бундеслиги Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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ну і не платіть, а чувак перейшов в "Реал" 
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