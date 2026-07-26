ПСЖ: «Сумма трансфера и зарплата Диоманде – совершенно несоразмерны»

Вингер «РБ Лейпцига» Ян Диоманде был интересен «ПСЖ». Об этом заявила пресс-служба французского клуба по запросу Sky.

«Сегодня вечером «ПСЖ» официально отозвал свои предложения и интерес к Яну Диоманде. Запрашиваемая сумма трансфера и требования по зарплате были совершенно несоразмерны. «ПСЖ» не будет нарушать свои принципы рационального финансового управления и сбалансированности состава», – говорится в заявлении клуба.

В итоге Диоманде согласовал контракт с «Реалом». Сумма трансфера ожидается на уровне 100 млн евро. Год назад тогда еще 18-летний ивуариец был куплен «РБ Лейпцигом» за 20 миллионов.