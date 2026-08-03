Украинский вратарь не оправдал надежд Динамо и покинул клуб
Стала известна причина ухода Моргуна
Украинский вратарь Валентин Моргун этим летом сменил клуб и покинул киевское «Динамо».
Как отмечает источник, причиной ухода вратаря стало то, что он не оправдал ожиданий тренерского штаба и руководства киевлян. В итоге Моргун на правах свободного агента перешел в «Колос».
Дебют Моргуна за первую команду состоялся 2 апреля 2025 года в матче Кубка Украины против львовского «Руха» (1:0). В УПЛ вратарь впервые сыграл 24 мая 2025 года в встрече против «Колоса» (1:1). Всего в составе «бело-синих» он провёл 6 матчей.
Вместе с «Динамо» голкипер стал чемпионом Украины сезона 2024/25 и обладателем Кубка Украины сезона 2025/26.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михайленко рассказал, почему «Динамо» не отпустило Редушко
Борис перешел в «Реал Мурсия»