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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 04:32 |
243
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Украинский вратарь не оправдал надежд Динамо и покинул клуб

Стала известна причина ухода Моргуна

03 августа 2026, 04:32 |
243
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Украинский вратарь не оправдал надежд Динамо и покинул клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Моргун
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Украинский вратарь Валентин Моргун этим летом сменил клуб и покинул киевское «Динамо».

Как отмечает источник, причиной ухода вратаря стало то, что он не оправдал ожиданий тренерского штаба и руководства киевлян. В итоге Моргун на правах свободного агента перешел в «Колос».

Дебют Моргуна за первую команду состоялся 2 апреля 2025 года в матче Кубка Украины против львовского «Руха» (1:0). В УПЛ вратарь впервые сыграл 24 мая 2025 года в встрече против «Колоса» (1:1). Всего в составе «бело-синих» он провёл 6 матчей.

Вместе с «Динамо» голкипер стал чемпионом Украины сезона 2024/25 и обладателем Кубка Украины сезона 2025/26.

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Дмитрий Олийченко Источник: Футбол с вертолета
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cуркис младший насцал в компот Моргуну...
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