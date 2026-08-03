Украинский вратарь не оправдал надежд Динамо и покинул клуб

Украинский вратарь Валентин Моргун этим летом сменил клуб и покинул киевское «Динамо».

Как отмечает источник, причиной ухода вратаря стало то, что он не оправдал ожиданий тренерского штаба и руководства киевлян. В итоге Моргун на правах свободного агента перешел в «Колос».

Дебют Моргуна за первую команду состоялся 2 апреля 2025 года в матче Кубка Украины против львовского «Руха» (1:0). В УПЛ вратарь впервые сыграл 24 мая 2025 года в встрече против «Колоса» (1:1). Всего в составе «бело-синих» он провёл 6 матчей.

Вместе с «Динамо» голкипер стал чемпионом Украины сезона 2024/25 и обладателем Кубка Украины сезона 2025/26.