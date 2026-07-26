ПИРЛО: «Я вижу в словах многих политиков лицемерие»

Сборную Италии едва не возглавил экс-игрок «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло. В федерации футбола на Апеннинах отложили подписание контракта из-за того, что бывший футболист рекламировал российскую букмекерскую компанию.

«Я вижу в словах многих политиков лицемерие. Если они занимают такую позицию, то почему тогда ЧМ-2026 проводился в США, стране, которая пребывает в состоянии войны с Ираном»? – заявил Пирло.

Сборная Италии пропустила три чемпионата мира. Последним наставником команды был Дженнаро Гаттузо.