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Италия
26 июля 2026, 21:03 | Обновлено 26 июля 2026, 21:07
1009
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ПИРЛО: «Я вижу в словах многих политиков лицемерие»

Андреа Пирло отреагировал на промедление с назначением главным тренером сборной Италии

26 июля 2026, 21:03 | Обновлено 26 июля 2026, 21:07
1009
6 Comments
ПИРЛО: «Я вижу в словах многих политиков лицемерие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло
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Сборную Италии едва не возглавил экс-игрок «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло. В федерации футбола на Апеннинах отложили подписание контракта из-за того, что бывший футболист рекламировал российскую букмекерскую компанию.

«Я вижу в словах многих политиков лицемерие. Если они занимают такую позицию, то почему тогда ЧМ-2026 проводился в США, стране, которая пребывает в состоянии войны с Ираном»? – заявил Пирло.

Сборная Италии пропустила три чемпионата мира. Последним наставником команды был Дженнаро Гаттузо.

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сборная Италии по футболу Андреа Пирло
Руслан Полищук Источник: Dailysports.net
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Комментарии 6
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Опірлився вже далі нікуди. Пропоную поїхати у Сизрань, тренувати печінку 
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+2
Футболіст ти був класний, а от тренер і людина - лайно!
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+1
Став відвертим куском лайна смердючого
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+1
Андреа, ти зовсiм дурко чи це прикiд? 
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+1
Непотріб.
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0
Що воно Пір(дану)ло?
Лицемірство - не помічати слона в кімнаті.
Пощастило Італії територіально бути відносно далеко від небезпеки, та й і все
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0
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