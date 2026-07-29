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  4. Кравец нашел для Динамо футболиста, который для Костюка стал обузой
Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 02:32 |
251
0

Кравец нашел для Динамо футболиста, который для Костюка стал обузой

Именно Артем посоветовал клубу Торреса

29 июля 2026, 02:32 |
251
0
Кравец нашел для Динамо футболиста, который для Костюка стал обузой
ФК Динамо. Анхель Торрес
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Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец рассказал, что именно он рекомендовал столичному клубу вингера Анхеля Торреса.

«Да, это я нашел Торреса! И он мне нравился и нравится, учитывая, что кроме него в «Динамо» на флангах никто один на один не обыгрывает!», – сказал Кравец.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец раскритиковал защитника «бело-синих» Кристиана Биловара после первого матча киевлян против ПАОКа (2:3) в квалификации Лиги Европы.

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Артем Кравец Анхель Торрес Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник
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