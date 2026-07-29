Кравец нашел для Динамо футболиста, который для Костюка стал обузой

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец рассказал, что именно он рекомендовал столичному клубу вингера Анхеля Торреса.

«Да, это я нашел Торреса! И он мне нравился и нравится, учитывая, что кроме него в «Динамо» на флангах никто один на один не обыгрывает!», – сказал Кравец.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец раскритиковал защитника «бело-синих» Кристиана Биловара после первого матча киевлян против ПАОКа (2:3) в квалификации Лиги Европы.