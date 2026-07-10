«Это футбольный труп». Футболист Динамо устроил скандал и покинет клуб

Журналист Михаил Спиваковский объяснил, почему вингер Анхель Торрес не попал в заявку киевского «Динамо» на матч квалификации Лиги Европы.

По словам Спиваковского, колумбиец сейчас не тренируется в общей группе, а работает по индивидуальной программе. Кроме того, у тренерского штаба «бело-синих» якобы есть серьёзные претензии к его отношению и поведению.

«По моей информации, вы даже не представляете, насколько это бездеятельный игрок. Сейчас Анхель Торрес тренируется индивидуально, фактически вне команды. Насколько я слышал, тренеры «Динамо» считают, что это футбольный труп. Также есть претензии к его поведению. Это самая мягкая характеристика, которую я слышал в его адрес.

«Думаю, в «Динамо» его не будет. И это довольно странно, ведь во время аренды в Турции он выглядел футболистом, который мог бы принести пользу этой команде», – подытожил журналист.