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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 20:02 | Обновлено 10 июля 2026, 20:06
1885
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«Это футбольный труп». Футболист Динамо устроил скандал и покинет клуб

У Анхеля Торреса – проблемы

10 июля 2026, 20:02 | Обновлено 10 июля 2026, 20:06
1885
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«Это футбольный труп». Футболист Динамо устроил скандал и покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Торрес
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Журналист Михаил Спиваковский объяснил, почему вингер Анхель Торрес не попал в заявку киевского «Динамо» на матч квалификации Лиги Европы.

По словам Спиваковского, колумбиец сейчас не тренируется в общей группе, а работает по индивидуальной программе. Кроме того, у тренерского штаба «бело-синих» якобы есть серьёзные претензии к его отношению и поведению.

«По моей информации, вы даже не представляете, насколько это бездеятельный игрок. Сейчас Анхель Торрес тренируется индивидуально, фактически вне команды. Насколько я слышал, тренеры «Динамо» считают, что это футбольный труп. Также есть претензии к его поведению. Это самая мягкая характеристика, которую я слышал в его адрес.

«Думаю, в «Динамо» его не будет. И это довольно странно, ведь во время аренды в Турции он выглядел футболистом, который мог бы принести пользу этой команде», – подытожил журналист.

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Анхель Торрес Санчес Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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динамо само как труп
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