Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо сообщило о возвращении футболиста, который нужен Костюку
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 20:20 |
2316
1

Динамо сообщило о возвращении футболиста, который нужен Костюку

К лагерю киевской команды на сборах присоединился колумбийский вингер Анхель Торрес

17 июня 2026, 20:20 |
2316
1 Comments
Динамо сообщило о возвращении футболиста, который нужен Костюку
ФК Динамо Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Колумбийский вингер Анхель Торрес присоединился к киевскому «Динамо» на тренировочном сборе в Австрии. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

В среду, 17 июня, подопечные Игоря Костюка продолжили подготовку к старту в Лиге Европы – третий день сборов, как и предыдущий, начался с тренировки на футбольном поле.

Перед выполнением упражнений команда поздравила с днем ​​рождения полузащитника Назара Волошина, которому исполнилось 23 года. Именинник традиционно пробежал по коридору, который сформировали партнеры по команде.

После этого динамовцы перешли к тренировкам. Утром «бело-синие» выполняли упражнения, нацеленные на развитие техники. На протяжении занятия футболисты, поделенные на три команды, выполняли три серии с игровыми воротами, в которые нужно было забивать с определенными ограничениями.

Анхель Торрес вернулся в расположение «Динамо» и участвовал в тренировочном процессе. Легионер провел прошлый сезон в составе турецкого «Эюпспора» (14 матчей, 2+1).

Главный тренер киевской команды рассчитывает на колумбийца, который сможет усилить линию атаки в новом сезоне – киевляне стартуют с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

ФОТО. Тренировка динамовцев на сборах в Австрии:

По теме:
В тренерском штабе Александрии появился новый специалист
В Динамо – новая вратарская линия. Какова судьба Нещерета и Суркиса?
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Лига Европы Анхель Торрес Игорь Костюк Назар Волошин (Динамо) учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер главный тренер клуба топ-чемпионата, игравший в Лиге чемпионов
Футбол | 17 июня 2026, 20:43 0
Умер главный тренер клуба топ-чемпионата, игравший в Лиге чемпионов
Умер главный тренер клуба топ-чемпионата, игравший в Лиге чемпионов

Не стало Эрика Руа из Бреста

5 причин, почему Криштиану Роналду не повторит подвиг Месси на ЧМ-2022
Футбол | 17 июня 2026, 16:12 13
5 причин, почему Криштиану Роналду не повторит подвиг Месси на ЧМ-2022
5 причин, почему Криштиану Роналду не повторит подвиг Месси на ЧМ-2022

Почему португалец завершит карьеру без титула чемпиона мира

СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
Футбол | 16.06.2026, 21:51
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Другие виды | 17.06.2026, 09:06
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Футбол | 17.06.2026, 13:23
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Так кричали про своїх вихованців
Що після 4 місця вирішили повернути всіх легіонерів, яких тільки можна
Ответить
0
Популярные новости
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
16.06.2026, 09:31 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
16.06.2026, 19:23 2
Футбол
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
17.06.2026, 01:27
Футбол
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
17.06.2026, 06:00 37
Футбол
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
17.06.2026, 06:25
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
16.06.2026, 04:44 29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем