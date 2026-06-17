Динамо сообщило о возвращении футболиста, который нужен Костюку
К лагерю киевской команды на сборах присоединился колумбийский вингер Анхель Торрес
Колумбийский вингер Анхель Торрес присоединился к киевскому «Динамо» на тренировочном сборе в Австрии. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.
В среду, 17 июня, подопечные Игоря Костюка продолжили подготовку к старту в Лиге Европы – третий день сборов, как и предыдущий, начался с тренировки на футбольном поле.
Перед выполнением упражнений команда поздравила с днем рождения полузащитника Назара Волошина, которому исполнилось 23 года. Именинник традиционно пробежал по коридору, который сформировали партнеры по команде.
После этого динамовцы перешли к тренировкам. Утром «бело-синие» выполняли упражнения, нацеленные на развитие техники. На протяжении занятия футболисты, поделенные на три команды, выполняли три серии с игровыми воротами, в которые нужно было забивать с определенными ограничениями.
Анхель Торрес вернулся в расположение «Динамо» и участвовал в тренировочном процессе. Легионер провел прошлый сезон в составе турецкого «Эюпспора» (14 матчей, 2+1).
Главный тренер киевской команды рассчитывает на колумбийца, который сможет усилить линию атаки в новом сезоне – киевляне стартуют с первого квалификационного раунда Лиги Европы.
ФОТО. Тренировка динамовцев на сборах в Австрии:
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