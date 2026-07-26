Реал по-прежнему далек от перехода Диоманде

На данный момент между «РБ Лейпцигом» и «Реалом» абсолютно ничего не согласовано по вингеру Яну Диоманде – даже принципиального соглашения нет.

Это подтвердили все заинтересованные стороны: «РБ Лейпциг», «Реал» Мадрид и представители игрока. Сообщения, утверждающие обратное, неверны.

Переговоры продолжаются, и «РБ Лейпциг» сохраняет спокойствие. На данном этапе у «Реала» лучшие шансы, но даже сумма трансфера еще не согласована. «ПСЖ» по-прежнему участвует в переговорах.

19-летний футболист оценивается в 90 млн евро.