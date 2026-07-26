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  4. Реал по-прежнему далек от перехода Диоманде
Испания
26 июля 2026, 19:40 |
345
0

Реал по-прежнему далек от перехода Диоманде

Ян Диоманде пока остается в клубе Бундеслиги

26 июля 2026, 19:40 |
345
0
Реал по-прежнему далек от перехода Диоманде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
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На данный момент между «РБ Лейпцигом» и «Реалом» абсолютно ничего не согласовано по вингеру Яну Диоманде – даже принципиального соглашения нет.

Это подтвердили все заинтересованные стороны: «РБ Лейпциг», «Реал» Мадрид и представители игрока. Сообщения, утверждающие обратное, неверны.

Переговоры продолжаются, и «РБ Лейпциг» сохраняет спокойствие. На данном этапе у «Реала» лучшие шансы, но даже сумма трансфера еще не согласована. «ПСЖ» по-прежнему участвует в переговорах.

19-летний футболист оценивается в 90 млн евро.

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Ян Диоманде РБ Лейпциг Реал Мадрид ПСЖ трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Бундеслига чемпионат Германии по футболу трансферы Бундеслиги
Руслан Полищук Источник: Флориан Плеттенберг
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