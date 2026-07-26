Долги на 180 миллионов. Клуб Роналду оказался на грани финансового краха

Саудовский «Аль-Наср», за который выступают такие звездные игроки, как Криштиану Роналду, Жоау Феликс, Кингсли Коман, Садио Мане и Марсело Брозович, испытывает серьезные финансовые проблемы.

Сообщается, что клуб уже накопил долгов на сумму более 800 миллионов риалов, что эквивалентно чуть более 187 миллионам евро. Финансовый кризис был вызван рядом неудачных решений руководства в прошлом сезоне. «Аль-Наср» уже приостановил любые трансферы «на вход» и находится под пристальным наблюдением со стороны Саудовской профессиональной футбольной лиги.

В настоящее время владельцы пытаются реструктуризировать задолженность за счет сокращения финансовых расходов, привлечения дополнительных средств от спонсоров и с помощью независимых финансовых консалтинговых фирм.

Как известно, Роналду получает в «Аль-Насре» примерно 210 миллионов евро в год и владеет 15% акций клуба. У португальца контракт с саудовцами действует до июня 2027 года.