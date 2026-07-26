Ман Юнайтед вывесил ценник на Рэшфорда. Сколько просят за игрока?
«Дьяволы» ждут предложений
«Манчестер Юнайтед» определился с суммой, за которую готов отпустить 28-летнего вингера Маркуса Рэшфорда.
По данным Николо Скиры, минимальная трансферная стоимость Маркуса составляет 42 миллиона евро.
Клуб намеревается расстаться с вингером, даже если Майкл Каррик еще не принял окончательного решения относительно его роли в команде.
Маркус вернулся в состав «дьяволов» после сезонной аренды в «Барселоне». За каталонский клуб Рэшфорд отыграл 49 матчей, забил 14 мячей и отдал 14 ассистов.
Рэшфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед», который наиграл уже 426 поединков за клуб (138 голов, 79 ассистов). Вместе с «дьяволами» вингер завоевал 2 Кубка Англии, 2 Кубка английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.
#ManchesterUnited ask 42M to give the green light for Marcus #Rashford’s sale. They are ready to evaluate official bids for the english forward, even if Michael #Carrick has not decided Rashford’s future yet. #transfers #MUFC #mutd— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 26, 2026
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