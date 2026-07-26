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Англия
26 июля 2026, 19:32 | Обновлено 26 июля 2026, 19:33
590
0

Ман Юнайтед вывесил ценник на Рэшфорда. Сколько просят за игрока?

«Дьяволы» ждут предложений

26 июля 2026, 19:32 | Обновлено 26 июля 2026, 19:33
590
0
Ман Юнайтед вывесил ценник на Рэшфорда. Сколько просят за игрока?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд
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«Манчестер Юнайтед» определился с суммой, за которую готов отпустить 28-летнего вингера Маркуса Рэшфорда.

По данным Николо Скиры, минимальная трансферная стоимость Маркуса составляет 42 миллиона евро.

Клуб намеревается расстаться с вингером, даже если Майкл Каррик еще не принял окончательного решения относительно его роли в команде.

Маркус вернулся в состав «дьяволов» после сезонной аренды в «Барселоне». За каталонский клуб Рэшфорд отыграл 49 матчей, забил 14 мячей и отдал 14 ассистов.

Рэшфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед», который наиграл уже 426 поединков за клуб (138 голов, 79 ассистов). Вместе с «дьяволами» вингер завоевал 2 Кубка Англии, 2 Кубка английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Николо Скира трансферы трансферы АПЛ Майкл Каррик
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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