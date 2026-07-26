Ман Юнайтед вывесил ценник на Рэшфорда. Сколько просят за игрока?

«Манчестер Юнайтед» определился с суммой, за которую готов отпустить 28-летнего вингера Маркуса Рэшфорда.

По данным Николо Скиры, минимальная трансферная стоимость Маркуса составляет 42 миллиона евро.

Клуб намеревается расстаться с вингером, даже если Майкл Каррик еще не принял окончательного решения относительно его роли в команде.

Маркус вернулся в состав «дьяволов» после сезонной аренды в «Барселоне». За каталонский клуб Рэшфорд отыграл 49 матчей, забил 14 мячей и отдал 14 ассистов.

Рэшфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед», который наиграл уже 426 поединков за клуб (138 голов, 79 ассистов). Вместе с «дьяволами» вингер завоевал 2 Кубка Англии, 2 Кубка английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.