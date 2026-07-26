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  4. Игрок сборной Испании: «Он лжет. Мне не нужны его извинения»
Чемпионат мира
26 июля 2026, 19:22 |
1734
0

Игрок сборной Испании: «Он лжет. Мне не нужны его извинения»

Дани Ольмо уверен, что Роберто Айяла не искренен

26 июля 2026, 19:22 |
1734
0
Игрок сборной Испании: «Он лжет. Мне не нужны его извинения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо
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Прошла неделя после финала чемпионата мира, в котором сборная Испании обыграла Аргентину, но участники того матча до сих пор выясняют отношения. После финального свистка один из тренеров команды из Южной Америки Роберто Айяла выбежал на поле и ударил в лицо полузащитника Дани Ольмо.

Аргентинец вскоре заявил: «Это был всего лишь толчок, не более того», а также пообещал при случае лично извиниться перед испанцем.

«Человек, который утверждает, что раскаивается, а затем оправдывает удар как реакцию, возможно, вообще не раскаивается, потому что лжет», – ответил Ольмо. «Я ничего ему не говорил, поэтому мне не нужны его извинения».

Ольмо выигрывал чемпионаты мира и Европы, Лигу наций и Евро среди молодежных команд.

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Руслан Полищук Источник: Goal.com
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