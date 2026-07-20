ВИДЕО. Помощник Скалони ударил Дани Ольмо во время стычки в финале ЧМ
Роберто Айяла набросился на игрока «Фурия Роха»
Финал Чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Испанией (0:1) завершился массовой потасовкой с участием игроков и тренеров обеих команд.
После финального свистка аргентинцы и испанцы начали толкаться и оскорблять друг друга посреди поля на глазах у десятков тысяч болельщиков. И пока все внимание общественности было приковано к стычке между Леандро Паредесом и Гави, остался незамеченным ещё один неприятный эпизод с Роберто Айялой, помощником главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.
В сети массово распространяется видео с трибун, на котором видно, как 53-летний специалист набрасывается на атакующего полузащитника Испании Дани Ольмо. Легенда «Альбиселесте» сначала устроил жаркую перепалку с 28-летним футболистом, а затем внезапно ударил его рукой по шее.
Испанец решил не отвечать на агрессию тренера и просто отошел подальше, продолжая что-то ему говорить. В это время Скалони пытался успокоить игроков своей команды, атаковавших испанцев.
La piña que le pega Ayala al pelotudo de Dani Olmo, fantástica. pic.twitter.com/Mf8A93B7ye— Carpeta Millo (@CarpetaMillo_) July 20, 2026
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мать плаче від радості:
до 19 років виграв ЧС, ЧЄ, чемп Іспанії,
зробив це він 19 липня під №19,
рівно через 19 років як його немовлям
викупав Мессі, який грав за Барсу під №19.