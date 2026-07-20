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  4. ВИДЕО. Помощник Скалони ударил Дани Ольмо во время стычки в финале ЧМ
Чемпионат мира
20 июля 2026, 13:38 |
1590
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ВИДЕО. Помощник Скалони ударил Дани Ольмо во время стычки в финале ЧМ

Роберто Айяла набросился на игрока «Фурия Роха»

20 июля 2026, 13:38 |
1590
1 Comments
ВИДЕО. Помощник Скалони ударил Дани Ольмо во время стычки в финале ЧМ
Скриншот из видео
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Финал Чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Испанией (0:1) завершился массовой потасовкой с участием игроков и тренеров обеих команд.

После финального свистка аргентинцы и испанцы начали толкаться и оскорблять друг друга посреди поля на глазах у десятков тысяч болельщиков. И пока все внимание общественности было приковано к стычке между Леандро Паредесом и Гави, остался незамеченным ещё один неприятный эпизод с Роберто Айялой, помощником главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

В сети массово распространяется видео с трибун, на котором видно, как 53-летний специалист набрасывается на атакующего полузащитника Испании Дани Ольмо. Легенда «Альбиселесте» сначала устроил жаркую перепалку с 28-летним футболистом, а затем внезапно ударил его рукой по шее.

Испанец решил не отвечать на агрессию тренера и просто отошел подальше, продолжая что-то ему говорить. В это время Скалони пытался успокоить игроков своей команды, атаковавших испанцев.

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Роберто Айяла Дани Ольмо чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу драка
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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магічне число 19 для Ямаля...
Там деруться, а Ямаль (внизу на кадрі)
мать плаче від радості:
до 19 років виграв ЧС, ЧЄ, чемп Іспанії,
зробив це він 19 липня під №19,
рівно через 19 років як його немовлям
викупав Мессі, який грав за Барсу під №19.
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