ВИДЕО. Помощник Скалони ударил Дани Ольмо во время стычки в финале ЧМ

Финал Чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Испанией (0:1) завершился массовой потасовкой с участием игроков и тренеров обеих команд.

После финального свистка аргентинцы и испанцы начали толкаться и оскорблять друг друга посреди поля на глазах у десятков тысяч болельщиков. И пока все внимание общественности было приковано к стычке между Леандро Паредесом и Гави, остался незамеченным ещё один неприятный эпизод с Роберто Айялой, помощником главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

В сети массово распространяется видео с трибун, на котором видно, как 53-летний специалист набрасывается на атакующего полузащитника Испании Дани Ольмо. Легенда «Альбиселесте» сначала устроил жаркую перепалку с 28-летним футболистом, а затем внезапно ударил его рукой по шее.

Испанец решил не отвечать на агрессию тренера и просто отошел подальше, продолжая что-то ему говорить. В это время Скалони пытался успокоить игроков своей команды, атаковавших испанцев.