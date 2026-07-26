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Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 19:03 |
225
0

Денис АНТЮХ: «Можно было и не дожить до конца сборов»

Полузащитник «Харькова» дал оценку предсезонке

26 июля 2026, 19:03 |
225
0
Денис АНТЮХ: «Можно было и не дожить до конца сборов»
Харьков. Денис Антюх
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Полузащитник «Харькова» Денис Антюх заявил, что ему тяжело далась подготовка к новому сезону.

– За что ты скажешь «спасибо» этим сборам?

– За то, что живой возвращаюсь домой.

– Разве могли быть варианты?

– Ну, конечно. Такие тренировки у нас тяжелые, что можно было и не дожить до конца сборов.

Денис Антюх добавил, что удалось выполнить все, что было запланировано на сборах команды. Цель игрока – помочь команде занять лучшее место, чем в прошлом сезоне (пятое место).

Новый чемпионат «Харьков» начнет матчем с «Вересом».

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Денис Антюх Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Харьков
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