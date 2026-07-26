Денис АНТЮХ: «Можно было и не дожить до конца сборов»

Полузащитник «Харькова» Денис Антюх заявил, что ему тяжело далась подготовка к новому сезону.

– За что ты скажешь «спасибо» этим сборам?

– За то, что живой возвращаюсь домой.

– Разве могли быть варианты?

– Ну, конечно. Такие тренировки у нас тяжелые, что можно было и не дожить до конца сборов.

Денис Антюх добавил, что удалось выполнить все, что было запланировано на сборах команды. Цель игрока – помочь команде занять лучшее место, чем в прошлом сезоне (пятое место).

Новый чемпионат «Харьков» начнет матчем с «Вересом».