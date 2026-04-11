  ВИДЕО. Первый удар и гол. Металлист 1925 шокировал Динамо в конце матча
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 17:17 | Обновлено 11 апреля 2026, 17:20
Денис Антюх стал джокером в кармане харьковчан

ФК Металлист 1925. Денис Антюх

Харьковский «Металлист 1925» под занавес матча с киевским «Динамо» открыл счет на «Центральном стадионе» в Житомире.

Киевляне оказывали давление на соперника почти всю игру, однако первыми забили именно харьковчане.

Джокером «Металлиста 1925» стал бывший футболист киевлян – Денис Антюх, который пробил Руслана Нещерета на 78-й минуте после серии рикошетов.

Игроки «Динамо» апеллировали к игре рукой, однако арбитр Роман Блавацкий был уверен в своем решении: гол харьковчан был засчитан.

Чиста рука, браво педерація
Якраз від руки гравця Метала м'яч відскочив до Антюха.
