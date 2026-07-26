Надежда только на бунт. Переход Альвареса в Барселону на грани срыва

«Атлетико» продолжает упорно игнорировать предложения «Барселоны» по поводу 26-летнего нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Каталонцы окончательно поняли, что мадридский клуб не уступит своей позиции. Источник сообщает, что сейчас «блаугранас» рассчитывают лишь на какую-либо инициативу со стороны игрока. Ранее аргентинец уже публично заявлял о желании уйти из «Атлетико» на фоне интереса со стороны «Барселоны». Окружение футболиста отмечало, что Альварес рассматривает, в частности, и вариант полного бойкота тренировок «матрасников», чтобы заставить руководство клуба согласиться на условия «сине-гранатовых».

В прошлом сезоне Хулиан забил 20 голов и отдал 9 голевых передач в 49 матчах за «Атлетико». Его контракт с клубом действует до 2030 года, а трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.