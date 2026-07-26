ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира 2022 вернулся домой. Дебют уже состоялся

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Анхель Корреа присоединился к «Ривер Плейту»
Аргентинский клуб «Ривер Плейт» официально провернул трансфер 31-летнего нападающего Анхеля Корреа из мексиканского «УАНЛ Тигрес».
По информации издания Transfermarkt, переход Корреа обошёлся «Ривер Плейту» в 13.2 миллиона евро. Контракт подписан до зимы 2029 года.
Дебют Анхеля за новый клуб не задался. «Ривер Плейт» в первом туре чемпионата Аргентины проиграл команде «Барракас Сентраль» (0:1), а Корреа провёл на поле 23 минуты.
За год в составе «УАНЛ Тигрес» нападающий отыграл 54 матча, в которых оформил 23 гола и 14 результативных передач.
Свой путь во взрослом футболе он начал в «Сан-Лоренсо» (Аргентина). Также Корреа защищал цвета мадридского «Атлетико» (Испания) на протяжении 10 лет.
Хотя Анхель и не поехал со сборной Аргентины на ЧМ-2026, ранее его вызывали в расположение команды: 28 матчей и три гола. В 2022 году Корреа стал частью триумфа Аргентины на мундиале в Катаре.
Ángel Correa y el 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨, día 1 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/bEUsdUoIUP— River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026
Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Ángel Correa firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y se convirtió en nuevo jugador de River Plate. pic.twitter.com/cAr5ciwDZO— River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026
Pintada, Ángel 🖼️ pic.twitter.com/Hqo32ScvWl— River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026
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