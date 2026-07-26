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Аргентина
26 июля 2026, 16:53 |
453
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира 2022 вернулся домой. Дебют уже состоялся

Анхель Корреа присоединился к «Ривер Плейту»

26 июля 2026, 16:53 |
453
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира 2022 вернулся домой. Дебют уже состоялся
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Корреа
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Аргентинский клуб «Ривер Плейт» официально провернул трансфер 31-летнего нападающего Анхеля Корреа из мексиканского «УАНЛ Тигрес».

По информации издания Transfermarkt, переход Корреа обошёлся «Ривер Плейту» в 13.2 миллиона евро. Контракт подписан до зимы 2029 года.

Дебют Анхеля за новый клуб не задался. «Ривер Плейт» в первом туре чемпионата Аргентины проиграл команде «Барракас Сентраль» (0:1), а Корреа провёл на поле 23 минуты.

За год в составе «УАНЛ Тигрес» нападающий отыграл 54 матча, в которых оформил 23 гола и 14 результативных передач.

Свой путь во взрослом футболе он начал в «Сан-Лоренсо» (Аргентина). Также Корреа защищал цвета мадридского «Атлетико» (Испания) на протяжении 10 лет.

Хотя Анхель и не поехал со сборной Аргентины на ЧМ-2026, ранее его вызывали в расположение команды: 28 матчей и три гола. В 2022 году Корреа стал частью триумфа Аргентины на мундиале в Катаре.

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Андрей Витренко Источник
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