ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира 2022 вернулся домой. Дебют уже состоялся

Аргентинский клуб «Ривер Плейт» официально провернул трансфер 31-летнего нападающего Анхеля Корреа из мексиканского «УАНЛ Тигрес».

По информации издания Transfermarkt, переход Корреа обошёлся «Ривер Плейту» в 13.2 миллиона евро. Контракт подписан до зимы 2029 года.

Дебют Анхеля за новый клуб не задался. «Ривер Плейт» в первом туре чемпионата Аргентины проиграл команде «Барракас Сентраль» (0:1), а Корреа провёл на поле 23 минуты.

За год в составе «УАНЛ Тигрес» нападающий отыграл 54 матча, в которых оформил 23 гола и 14 результативных передач.

Свой путь во взрослом футболе он начал в «Сан-Лоренсо» (Аргентина). Также Корреа защищал цвета мадридского «Атлетико» (Испания) на протяжении 10 лет.

Хотя Анхель и не поехал со сборной Аргентины на ЧМ-2026, ранее его вызывали в расположение команды: 28 матчей и три гола. В 2022 году Корреа стал частью триумфа Аргентины на мундиале в Катаре.

Ángel Correa y el 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨, día 1 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/bEUsdUoIUP — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026