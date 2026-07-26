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Лига конференций
26 июля 2026, 16:31 | Обновлено 26 июля 2026, 16:35
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0

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч отбора ЛК Копенгаген – Полесье

Чешские судьи будут работать на поединке в Дании

26 июля 2026, 16:31 | Обновлено 26 июля 2026, 16:35
650
0
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч отбора ЛК Копенгаген – Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Марек Радина
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Житомирское «Полесье» узнало имена арбитров, которые будут работать на их втором матче против «Копенгагена» во 2-м раунде отбора Лиги конференций.

На ответный матч назначена чешская бригада рефери во главе с 33-летним Мареком Радиной. В прошлом сезоне у Марека была возможность отсудить финал Кубка Чехии.

Лайнсменами станут Камил Гаек и Петр Коталик, четвертый судья – Даниэль Вокоун. На поединке будет отсутствовать система VAR.

Вторая встреча «Полесья» и «Копенгагена» состоится 29 июля на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры – в 20:00.

Напомним, что в первом матче команды выдали огненную ничью – 3:3.

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Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье судейские назначения
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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