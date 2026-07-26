УЕФА назначил бригаду арбитров на матч отбора ЛК Копенгаген – Полесье

Житомирское «Полесье» узнало имена арбитров, которые будут работать на их втором матче против «Копенгагена» во 2-м раунде отбора Лиги конференций.

На ответный матч назначена чешская бригада рефери во главе с 33-летним Мареком Радиной. В прошлом сезоне у Марека была возможность отсудить финал Кубка Чехии.

Лайнсменами станут Камил Гаек и Петр Коталик, четвертый судья – Даниэль Вокоун. На поединке будет отсутствовать система VAR.

Вторая встреча «Полесья» и «Копенгагена» состоится 29 июля на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры – в 20:00.

Напомним, что в первом матче команды выдали огненную ничью – 3:3.