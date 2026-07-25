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Major League Soccer
25 июля 2026, 16:53 |
690
0

ОФИЦИАЛЬНО. Копенгаген между матчами с Полесьем продал лидера команды в МЛС

Элиас Ашури перебрался в «Сан-Диего»

25 июля 2026, 16:53 |
690
0
ОФИЦИАЛЬНО. Копенгаген между матчами с Полесьем продал лидера команды в МЛС
FrontzoneSport. Элиас Ашури
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«Копенгаген» повідомив на офіційних сторінках клубу про продаж Еліаса Ашурі до американського «Сан-Дієго».

За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 3 млн євро. Контракт із 27-річним вінгером розраховано до 30 черпня 2029 року.

Ашурі приєднався до «Копенгагена» влітку 2023 року, перейшовши з «Віборга». За цей час він провів 117 матчів у складі «біло-синіх», забив 12 голів і віддав 28 результативних передач.

Разом із данським клубом Ашурі виступав у Лізі чемпіонів, а також став чемпіоном Данії та володарем Кубка країни. У сезоні-2023/24 він встановив клубний рекорд «Копенгагена», віддавши 14 гольових передач – найбільше серед усіх гравців Суперліги того сезону.

Влітку він виступав на чемпіонаті світу в складі збірної Тунісу, де виходив на заміну в усіх трьох матчах групового етапу.

Ашурі пропустив першу гру другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між «Поліссям» і «Копенгагеном» (3:3) і вже не зіграє в матчі-відповіді, який відбудеться у середу, 29 липня, в Копенгагені.

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Иван Чирко Источник: ФК Копенгаген
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