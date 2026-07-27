Лионель Месси принял решение после болезненного поражения в финале ЧМ-2026
Аргентинец вскоре вернётся в расположение «Интер Майами»
Восьмикратный обладатель титула Лионель Месси принял решение в ближайшее время присоединиться к команде «Интер Майами» после перерыва в выступлениях.
По информации источников, аргентинский нападающий должен появиться в расположении клуба перед матчем против «Колумбуса», который состоится 2 августа.
Если восстановление пройдет по плану, Месси начнет встречу на скамейке запасных. Тренерский штаб не планирует сразу возвращать звездного футболиста в стартовый состав, постепенно увеличивая его нагрузку.
Напомним, сборная Испании стала чемпионом мира 2026 года, победив Аргентину в финале благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.
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