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Major League Soccer
27 июля 2026, 23:50 |
479
0

Лионель Месси принял решение после болезненного поражения в финале ЧМ-2026

Аргентинец вскоре вернётся в расположение «Интер Майами»

27 июля 2026, 23:50 |
479
0
Лионель Месси принял решение после болезненного поражения в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Восьмикратный обладатель титула Лионель Месси принял решение в ближайшее время присоединиться к команде «Интер Майами» после перерыва в выступлениях.

По информации источников, аргентинский нападающий должен появиться в расположении клуба перед матчем против «Колумбуса», который состоится 2 августа.

Если восстановление пройдет по плану, Месси начнет встречу на скамейке запасных. Тренерский штаб не планирует сразу возвращать звездного футболиста в стартовый состав, постепенно увеличивая его нагрузку.

Напомним, сборная Испании стала чемпионом мира 2026 года, победив Аргентину в финале благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.

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Лионель Месси Интер Майами сборная Аргентины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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