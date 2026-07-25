Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Чемпионат мира
25 июля 2026, 07:02 |
2364
0

Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026

Аргентинец планирует провести прощальный матч за сборную

25 июля 2026, 07:02 |
2364
0
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лионель Месси в ближайшее время не будет объявлять о завершении выступлений за сборную Аргентины.

По информации источников, нынешний план предусматривает, что 39-летний нападающий продолжит защищать цвета национальной команды ещё в течение нескольких месяцев. После этого аргентинец проведёт прощальный матч на родине.

Сообщается, что о дате последней игры Месси за сборную объявят заранее, чтобы болельщики смогли как следует попрощаться с легендарным футболистом.

Напомним, сборная Испании стала чемпионом мира 2026 года, победив Аргентину в финале благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.

По теме:
«Нам завидуют». Президент Аргентины ответил критикам после скандального ЧМ
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
АГБОНЛАХОР: «Потому, что не играл на ЧМ, он не может получить Золотой мяч?»
Лионель Месси сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
Футбол | 24 июля 2026, 21:26 1
Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?

«Бланкос» победили «Алькоркон»

ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
Бокс | 24 июля 2026, 09:35 0
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера

Александр и его промоутерская компания Usyk-17 Promotion проведут боксерский вечер во Львове

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 24.07.2026, 12:15
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Лунин задумался. Реал может подписать звезду сборной Украины
Футбол | 24.07.2026, 23:22
Лунин задумался. Реал может подписать звезду сборной Украины
Лунин задумался. Реал может подписать звезду сборной Украины
Йожеф САБО: «Этот футболист из Динамо не был бы у меня в команде»
Футбол | 25.07.2026, 05:32
Йожеф САБО: «Этот футболист из Динамо не был бы у меня в команде»
Йожеф САБО: «Этот футболист из Динамо не был бы у меня в команде»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
23.07.2026, 23:31 13
Футбол
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
24.07.2026, 10:10 14
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
23.07.2026, 18:26 14
Футбол
Аонишики проигрывает, Шиши его догоняет. Как прошел 12 день Nagoya basho
Аонишики проигрывает, Шиши его догоняет. Как прошел 12 день Nagoya basho
23.07.2026, 15:29 12
Другие виды
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 41
Футбол
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
23.07.2026, 22:48 7
Футбол
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
23.07.2026, 09:34 11
Бокс
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
24.07.2026, 11:57 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем