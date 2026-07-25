Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026

Лионель Месси в ближайшее время не будет объявлять о завершении выступлений за сборную Аргентины.

По информации источников, нынешний план предусматривает, что 39-летний нападающий продолжит защищать цвета национальной команды ещё в течение нескольких месяцев. После этого аргентинец проведёт прощальный матч на родине.

Сообщается, что о дате последней игры Месси за сборную объявят заранее, чтобы болельщики смогли как следует попрощаться с легендарным футболистом.

Напомним, сборная Испании стала чемпионом мира 2026 года, победив Аргентину в финале благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.