Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Аргентинец планирует провести прощальный матч за сборную
Лионель Месси в ближайшее время не будет объявлять о завершении выступлений за сборную Аргентины.
По информации источников, нынешний план предусматривает, что 39-летний нападающий продолжит защищать цвета национальной команды ещё в течение нескольких месяцев. После этого аргентинец проведёт прощальный матч на родине.
Сообщается, что о дате последней игры Месси за сборную объявят заранее, чтобы болельщики смогли как следует попрощаться с легендарным футболистом.
Напомним, сборная Испании стала чемпионом мира 2026 года, победив Аргентину в финале благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бланкос» победили «Алькоркон»
Александр и его промоутерская компания Usyk-17 Promotion проведут боксерский вечер во Львове