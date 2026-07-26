У ПАОКа есть проблемы. Участник ЧМ-2026 может не сыграть против Динамо

Греческий ПАОК сообщил информацию о состоянии здоровья вингера Таха Али после первого матча с киевским «Динамо» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

Таха получил повреждение и был заменён на 14-й минуте матча, в то время как ПАОК без шведа одолел соперника – 3:2.

Ситуация с Али довольно неоднозначна: клубные врачи диагностировали у Али вывих плеча, но он всё же может принять участие в ответном матче.

Выход Таха на поле будет зависеть от реакции его организма на консервативное лечение. Ближе к матчу тренерский штаб примет решение по Али.

Таха выступил за сборную Швеции на ЧМ-2026, где сыграл в двух матчах. После турнира вингер перебрался в ПАОК из шведского «Мальме».

Второй матч между клубами ПАОК и «Динамо» пройдет 30 июля на «Toumba Stadium» в городе Салоники (Греция).