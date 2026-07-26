БАЕНКО: «Реакция тренера на продажу ключевых игроков абсолютно адекватна»

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о трансферах клуба, развитии собственных воспитанников и реакции тренера на продажу лидеров.

– Трансферы – это работа не одного человека. Сначала футболистов нужно было найти – здесь отлично сработали скауты. Затем тренерский штаб раскрыл их потенциал. Например, Мендоса играл и при предыдущем тренерском штабе, и при нынешнем, а Араухо и Парако очень быстро спрогрессировали.

Задачу, которую поставил президент – брать игроков, интересных на рынке, – мы выполняем. Когда все делают свою работу качественно, получается результат: за один сезон футболист раскрывается, привлекает внимание других команд, и мы получаем возможность заработать на его продаже.

Наш президент с самого начала говорил, что хочет построить проект, который будет зарабатывать деньги, и иметь молодую, интересную команду. Стратегически мы не отходим от этой цели. В этом году в нашей команде появились игроки молодежных сборных Украины. Об этом мало говорят, но для нас это даже более весомо, чем продажи игроков. У нас Шевченко и Виливальд играют за U-21, также привлечены Боднар и Каменский. Украинские молодые исполнители получают международный опыт через сборные.

Мы не только приглашаем, раскручиваем и продаем легионеров, но и выращиваем собственных воспитанников академии. Это основа, которая должна быть развита больше всего.

Реакция тренера на продажу ключевых игроков была абсолютно адекватной. Все понимали: если на ребят есть спрос, то клуб не является для них «золотой клеткой», и мы их отпускаем. Ведь обсуждали это с Патриком еще в начале сотрудничества.

Одной из главных задач было развитие украинских футболистов из нашей академии, ведь у него огромный опыт работы именно с молодежью. И речь идет не просто о предоставлении игрового времени, а о качественном развитии и прогрессе ребят. При этом неважно, это украинский футболист или легионер из Венесуэлы.

Конечно, приоритет – это воспитанники собственной академии. Но когда работа выстроена правильно, прогрессирует вся команда. Мы уже продали Конате, Микитишина, Твердохлиба, Араухо, Парако, Мендосу. За время работы Патрика это уже шестой трансфер. Мы стараемся оперативно реагировать и закрывать позиции на том же уровне. Если цена устраивает клуб и президента, продаем игрока и сразу ищем другого с аналогичным набором качественных характеристик», – сказал Баенко.

В новом сезоне УПЛ «Кривбасс» стартует в субботу, 1 августа, домашним матчем с «Карпатами». Начало игры запланировано на 13:00 по киевскому времени.