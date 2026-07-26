Продать нельзя оставить. Почему МЮ не хочет отпускать Рэшфорда в Тоттенхэм

28-летний нападающий Маркус Рэшфорд, некогда считавшийся невероятно талантливым и перспективным, нынешним летом очередной раз в своей карьере оказался на распутье. После завершения аренды в «Барселоне», где англичанин провел весь минувший сезон, футболист вынужден вернуться в клуб, которому все еще принадлежит его контракт – «Манчестер Юнайтед». Однако в стане «красных дьяволов» от него давно хотели бы избавиться, но не любой ценой, а так, чтобы получить взамен адекватную компенсацию и найти для самого Маркуса достойную команду, где тот пожелал бы продолжить карьеру.

И пока найти вариант, который бы устраивал все стороны, никак не получается. Тем временем у Рэшфорда остается еще два года по контракту с «красными дьяволами», где он получает по 325 тысяч фунтов в неделю. Сумма зарплаты Маркуса и является преградой для большинства заинтересованных в его услугах клубах, как сейчас, так и ранее. И поэтому не стоит исключать варианта, при котором сезон-2026/27 Рэшфорд отыграет в Манчестере…

Уход Рэшфорда из МЮ был связан с позицией экс-наставника этой команды Рубена Аморима. Португалец отнес английского форварда к так называемой касте «Bomb Squad» (буквальный перевод – «группа бомбардировщиков»), которой на Туманном Альбионе традиционно именуют футболистов, отстраненных тренерским решением от работы с первой командой и переведенных в резерв с целью заставить покинуть клуб в дальнейшем.

Но сейчас, после возвращения на «Олд Траффорд», где уже выветрился запах от пребывания Аморима, Рэшфорд, как сообщают авторитетные инсайдеры вроде Фабрицио Романо, не испытывает никакой обиды на родной клуб. Маркус по-прежнему переживает за результаты «красных дьяволов» и поддерживает отличные отношения с рядом влиятельных игроков первой команды. Кроме того, у Рэшфорда сложились хорошие отношения с нынешним коучем МЮ Майклом Карриком, что в принципе дает ему надежду на успешную реанимацию карьеры в стане «красных дьяволов», если трансфер в другой клуб этим летом так и не состоится.

Проблема вокруг ухода Рэшфорда из МЮ в основном связана с двумя ключевыми аспектами. Первый заключается в том, что «Юнайтед» не готовы отпустить своего форварда дешевле 26 миллионов фунтов – сумму, которая была прописана в арендном договоре игрока с «Барселоной», но активировать которую каталонский клуб так и не решился. Во многом испанцы не сделали этого из-за второго аспекта, не дающего Рэшфорду быстро и легко покинуть «Олд Траффорд». О нем мы уже вспоминали выше – это очень высокая зарплата.

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По этой причине сейчас большинство клубов, которые мониторят ситуацию вокруг Рэшфорда, возвращаются исключительно к вариантам с арендой исполнителя. Известно, что «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» в минувшем месяце раздумывали над подписанием Рэшфорда, но до реальных предложений тогда дело так и не дошло.

А вот буквально на днях британские инсайдеры сообщили, что «Тоттенхэм» изъявил готовность осуществить полноценный трансфер Рэшфорда, и чтобы убедить «Манчестер Юнайтед» поскорее одобрить сделку даже якобы пообещал заплатить за Маркуса 40 миллионов фунтов. Казалось бы, это идеальная возможность для руководства МЮ избавиться от высокооплачиваемого исполнителя, чье будущее в клубе вызывает огромные сомнения, но… На самом деле, на «Олд Траффорд» оказались вовсе не в восторге от подобной возможности.

Поговаривают, что боссы «Манчестер Юнайтед» опасаются, что потенциально успешные выступления Рэшфорда в другом топ-клубе АПЛ бросит тень сомнений в уровне профессионализма «красных дьяволов». Мол, что же вы за гранд такой, если отпустили столь качественного игрока, так и не сумев помочь тому реализовать свои лучшие качества. А с тем, что Рэшфорд далеко не бесталанный игрок, кажется, в МЮ согласны практически все.

Наиболее приемлемым для «Манчестер Юнайтед» был бы отъезд Рэшфорда в другую лигу. Но «Барселона» более не изъявляет желания вести переговоры по футболисту, а реальные предложения от турецких «Галатасарая» и «Фенербахче» не устроили уже самого Маркуса, который не проявил интереса к переезду в тамошнюю Суперлигу.

Поэтому других вариантов, кроме как продажи в «Тоттенхэм», у «Манчестер Юнайтед» по Рэшфорду этим летом может уже и не быть. Но риск потерпеть репутационную катастрофу, скорее всего, заставит манкунианцев отказаться от сделки, оставив Маркуса на «Олд Траффорд».

Кроме того, не стоит забывать, что в сезоне-2026/27 «Манчестер Юнайтед» предстоит играть в Лиге чемпионов. И, в случае ухода Рэшфорда, клубу потребуется еще как минимум один фланговый нападающий. Для этого придется выходить на рынок, а так как крупных продаж у «красных дьяволов» в настоящий момент нет, то и больших денег для инвестиций в новичков – тоже.

Да и Майкл Каррик, похоже, куда больше склоняется к тому, чтобы Рэшфорд остался. Маркус хорошо ему знаком со всеми сильными и слабыми сторонами, и пока главный тренер «Манчестер Юнайтед» настоял на интеграции флангового нападающего в текущий состав его команды во время предсезонной подготовки в Дублине. Она начнется 10 августа и продлится всего шесть дней – до 15 числа следующего месяца. На 12 августа у МЮ намечен спарринг с «Лидсом», и этот отрезок, очевидно, даст окончательный ответ на вопрос, где окажется Маркус Рэшфорд в следующем сезоне, и решатся ли «красные дьяволы» на его продажу в «Тоттенхэм»…

Текст: meta.ua