Испания26 июля 2026, 12:43 | Обновлено 26 июля 2026, 12:56
870
0
Карпаты нашли замену Сычу, который перешел в Динамо
Львовский клуб подпишет испанца Ивана Калеро
26 июля 2026, 12:43 | Обновлено 26 июля 2026, 12:56
870
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Львовские Карпаты нашли замену Алексею Сычу, который несколько дней назад перебрался в расположение киевского Динамо. Об этом пишет ТаТоТаке.
По информации источника, «львы» подпишут испанского защитника Ивана Калеро, ныне выступающего за испанский клуб «Культурал Леонеса» (третий дивизион).
Калеро – правый защитник атакующего плана. Он может сыграть и вингером. В прошлом сезоне Калеро провел 37 матчей в чемпионате и Копа дель Рей (5 голов + 5 передач).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июля 2026, 06:32 8
Артем может оказаться в «Болонье»
Бокс | 26 июля 2026, 11:07 0
Украинец остановил соперника во втором раунде
Бокс | 26.07.2026, 01:00
Бокс | 25.07.2026, 19:40
Футбол | 26.07.2026, 11:22
Комментарии 0
Популярные новости
26.07.2026, 07:02 8
26.07.2026, 01:40 28
25.07.2026, 12:12 36
24.07.2026, 08:41 47
25.07.2026, 01:07 27
25.07.2026, 08:47 7
26.07.2026, 02:27 8