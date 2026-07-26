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Испания
26 июля 2026, 12:43 | Обновлено 26 июля 2026, 12:56
870
0

Карпаты нашли замену Сычу, который перешел в Динамо

Львовский клуб подпишет испанца Ивана Калеро

26 июля 2026, 12:43 | Обновлено 26 июля 2026, 12:56
870
0
Карпаты нашли замену Сычу, который перешел в Динамо
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Львовские Карпаты нашли замену Алексею Сычу, который несколько дней назад перебрался в расположение киевского Динамо. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, «львы» подпишут испанского защитника Ивана Калеро, ныне выступающего за испанский клуб «Культурал Леонеса» (третий дивизион).

Калеро – правый защитник атакующего плана. Он может сыграть и вингером. В прошлом сезоне Калеро провел 37 матчей в чемпионате и Копа дель Рей (5 голов + 5 передач).

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Карпаты Львов Алексей Сыч ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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