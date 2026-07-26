Карпаты нашли замену Сычу, который перешел в Динамо

Львовские Карпаты нашли замену Алексею Сычу, который несколько дней назад перебрался в расположение киевского Динамо. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, «львы» подпишут испанского защитника Ивана Калеро, ныне выступающего за испанский клуб «Культурал Леонеса» (третий дивизион).

Калеро – правый защитник атакующего плана. Он может сыграть и вингером. В прошлом сезоне Калеро провел 37 матчей в чемпионате и Копа дель Рей (5 голов + 5 передач).